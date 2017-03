Horizon - Zero Dawn: So schön ist das Spiel mit dem Fotomodus

Dass Horizon - Zero Dawn ein gutes und vor allem sehr schickes Spiel ist, wisst ihr allerspätestens seit dem Test "Horizon - Zero Dawn: Open World auf einer neuen Ebene". Es geht jedoch noch eine Ecke hübscher, wenn der Fotomodus zum Einsatz kommt.

In diesem Modus pausiert das Spiel an einer von euch gewählten Stelle und gewährt Zugriff auf zahlreiche Bildoptionen, die ihr von handelsüblichen Kameras oder Fotobearbeitungsprogrammen kennt. Nach ein bisschen Einarbeitungszeit können solche beeindruckenden Aufnahmen entstehen:

1 von 15 Horizon - Zero Dawn: So schön kann das Spiel sein

Im Foto-Modus könnt ihr Aloy als Protagonistin ausblenden, den Winkel einstellen, die Tiefenschärfe verändern, verschiedene Filter zum Einsatz bringen und sogar die Tageszeit festlegen. All das machen sich Spieler in den sozialen Netzwerken und Foren zu eigen, um teils richtig atemberaubende Bilder von Horizon - Zero Dawn zu präsentieren.

Die schönste Grafik bietet Horizon - Zero Dawn übrigens in Verbindung mit einem 4K-Fernseher, sowie der PlayStation 4 Pro, wie spieletipps schon Anfang Februar feststellen durfte. Wobei das neue Spiel von Guerilla Games auch auf einer normalen PlayStation 4 grafisch absolut überzeugen kann.

Sollte Horizon - Zero Dawn ein finanzieller Erfolg werden, dann dürfte ein Nachfolger wohl nicht allzu lange auf sich warten lassen. Hersteller Sony wünscht sich am liebsten den Ausbau zu einer festen PlayStation-Marke.

4 von 28 Horizon - Zero Dawn: Die Robo-Saurier greifen an

In Horizon - Zero Dawn übernehmt ihr die Rolle der Protagonistin Aloy, die sich in einer postapokalyptischen Welt zurechtfinden muss. Auf ihrer Reise trifft sie auf zahlreiche mechanische Dinos und andere Gefahren, die nicht nur grafisch hübsch umgesetzt sind.