Manchmal bricht in der Gaming-Landschaft eine besonders friedvolle Zeit an. Dies zeigt sich dann, wenn die Entwickler dies lauthals kundtun.

Nicht nur, dass mit Horizon - Zero Dawn vor wenigen Tagen ein Kracher für die PS4 auf den Markt gekommen ist, wie auch der Test "Horizon - Zero Dawn: Open World auf einer neuen Ebene" zeigt, auch Nintendo ist ab sofort mit der neuen Hybrid-Konsole Switch am Start und liefert das brandneue Abenteuer The Legend of Zelda - Breath of the Wild noch obendrauf. Bisher fährt das Spiel ausnahmslos Bestwertungen ein - so auch bei spieletipps, wie euch der Test "The Legend of Zelda - Breath of the Wild: Das beste Zelda aller Zeiten?" näherbringt.

Das geht an der Branche natürlich nicht vorbei. So hat PlayStation UK via Twitter beispielsweise seine Glückwünsche an Nintendo UK ausgesprochen, was The Legend of Zelda - Breath of the Wild angeht. Den Tweet könnt ihr euch hier ansehen.

WOW! Congratulations to @NintendoUK. Whatever adventure you go on this weekend, what an amazing time for gaming! pic.twitter.com/QXbZSc1jsA — PlayStation UK (@PlayStationUK) 2. März 2017

Übrigens hat sich auch der Xbox-Chef Phil Spencer äußerst positiv gegenüber Nintendo Switch geäußert. In einem Interview mit dem englischsprachigen Magazin IGN.com sagt Spencer, dass die Beziehung zwischen Nintendo und Microsoft sehr gut sei. So präsentiere der japanische Konzern etwas sehr Innovatives und es sei für jede Partei stets bereichernd, wenn Nintendo etwas Neues auf den Markt bringe. Zuletzt gefällt Spencer auch die Machart der Switch.

Hier hört es aber noch lange nicht auf, denn auch CD Projekt Red, der Entwickler von The Witcher 3 - Wild Hunt, hat einen schönen Tweet bezüglich Horizon - Zero Dawn veröffentlicht. Ein hübsches Bild zeigt, dass sich selbst Hexer Geralt für die gute Aloy freut.

We're loving #HorizonZeroDawn, congratz to the @Guerrilla team and a high five from Geralt! pic.twitter.com/cujMKBufnJ — CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) 2. März 2017

Augenscheinlich erfreut sich zurzeit beinahe die gesamte Videospiellandschaft an den aktuellen Neuheiten. Euch geht es hoffentlich genauso! Mit der Zeit kommen schließlich immer wieder tolle Spiele auf den Markt, doch manchmal bricht eben eine besondere Zeit an. Die Veröffentlichung einer neuen Konsole spielt dabei natürlich eine tragende Rolle.

1 von 15 Horizon - Zero Dawn: So schön kann das Spiel sein

Doch es ist besonders schön zu sehen, wenn nicht nur ihr euch über etwas Neues freut, sondern auch Entwickler und Spielemacher sich über das positiv äußern, was zurzeit auf dem Markt passiert. Das zeigt letztendlich, dass wir alle das Gaming-Herz am richtigen Fleck haben, findet ihr nicht?