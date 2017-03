Die 25 besten Videospiele nach Wertung: Habt ihr alle gespielt?

Mit satten 98 Prozent laut Metacritic ist The Legend of Zelda - Breath of the Wild eines der besten Videospiele aller Zeiten. Doch es gibt ein Spiel, welches noch besser ist. Welches das ist, verrät euch die Bilderstrecke der 25 besten Videospiele basierend auf ihrer jeweils durchschnittlichen Metacritic-Wertung.

Anhand der Liste stellt sich heraus: Sowohl Nintendo als auch Rockstar Games sind vergleichsweise häufig vertreten und liefern regelmäßig herausragende Videospiele ab. Währenddessen der Entwickler Rare, welcher zu Zeiten des Nintendo 64 sich gleich zweimal verewigt hat, mittlerweile nicht mehr ganz oben mittanzt. Vielleicht gelingt dem britischen Entwickler mit Sea of Thieves dieses Jahr ein Comeback.

Jetzt aber zu euch: Wie viele von den 25 Spielen habt ihr gespielt? Ist möglicherweise sogar jemand dabei, der alle kennt? Verratet es uns in den Kommentaren!

Wie spieletipps das aktuelle Zelda-Spiel einschätzt, erfahrt ihr übrigens im ausführlichen Test "The Legend of Zelda - Breath of the Wild: Das beste Zelda aller Zeiten?".

The Legend of Zelda - Breath of the Wild steht ab heute im Handel für die Nintendo Switch und für die Wii U. Das neue Abenteuer von Link weiß seine neu gewonnene Spielgröße einzusetzen und überzeugt auf nahezu ganzer Linie.