Das erscheint in der Kalenderwoche 10

Eine neue Woche ist wie ein neues Leben ... oder so. Jedenfalls erscheinen in der nächsten Woche einige sehr interessante Spiele. Solltet ihr eure Nintendo Switch mit Zelda also mal aus der Hand legen können, hättet ihr diese Spiele für etwas Abwechslung.

Am 7. März 2017 erscheint:

Am 9. März 2017 erscheint:

Ihr mögt Lego? Ihr mögt es, eigene Welten zu bauen? Toll! Dann holt euch Lego Worlds für PlayStation 4 oder Xbox One. Für die schnell entschlossenen: Direkt hier klicken und bestellen.

Am 10. März 2017 erscheint:

Der Nachfolger von Nier wird wohl wieder einige Fans japanischer Rollenspiele sehr glücklich machen. Allerdings nur solche, die auch eine PlayStation 4 besitzen. Wir haben schon eine Vorschau zu Nier Automata geschrieben und sind ziemlich begeistert. Ihr auch? Dann bestellt das Rollenspiel direkt hier.

Natürlich haben wir hier nur Platz, um euch die "großen" Spielveröffentlichungen zu zeigen. Sowohl auf Steam als auch im Indie-Bereich werdet ihr sicherlich noch einige andere Spiele entdecken, die euch gefallen könnten. Schaut doch mal nach.