The Legend of Zelda - Breath of the Wild: Fan übersetzt die Fantasie-Sprache

The Legend of Zelda – Breath of the Wild ist vor nicht mehr als drei Tagen erschienen, schon scheinen sich fleißige Fans daran gemacht zu haben, so manche Geheimnisse des Abenteuers zu lüften. Ein Nutzer auf Reddit hat das Zeichensystem, welches in der Welt von Hyrule seinen Gebrauch findet, in Buchstaben und Zahlen übersetzt.

Zwar verrät die Übersetzung weder Inhalte zur Story, noch lüftet sie Geheimnisse, die ihr im Spiel selbst entdecken müsstet, aber dennoch gibt es an dieser Stelle eine ausdrückliche Spoiler-Warnung.

Wer das Abenteuer komplett unbeeinflusst genießen möchte, sollte ab hier nicht weiterlesen.

„sparkthedarkness“ ist der Name des Nutzers auf Reddit, der sich daran machte, die Symbole der Welt von The Legend of Zelda – Breath of the Wild zu übersetzen.

(Quelle: Reddit, sparkthedarkness)

Überall in der Welt von Hyrule könnt ihr auf derlei Zeichen, wie ihr sie im Bild seht, stoßen. Dabei handelt es sich um die Sprache der Shiekah, einem geheimnisvollen Volk, welches der Königsfamilie von Hyrule treu ergeben ist.

Ein weiterer Nutzer entdeckte nach eigenen Angaben auf einer blauen Box der Special Edition von The Legend of Zelda - Breath of the Wild Symbole der Shiekah und versuchte sie daraufhin zu entschlüsseln. Es stellte sich heraus, dass die versteckte Nachricht übersetzt "The Hyrule Fantasy" lautete. Das Bemerkenswerte daran ist, dass "The Hyrule Fantasy" den japanischen Titel von The Legend of Zelda darstellt, welches hierzulande im Jahre 1987 für das Nintendo Entertainment System, kurz NES, erschienen ist.

Vielleicht kann auch euch die Übersetzung der Zeichen an der einen oder anderen Stelle in The Legend of Zelda - Breath of the Wild behilflich sein. Wenn nicht, ist es doch dennoch interessant die Symbole aus der Spielwelt jetzt entziffern zu können.

