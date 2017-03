1-2-Switch: Partyspaß entpuppt sich als Segen für Blinde

Nur wenige Tage nach der offiziellen Veröffentlichung der neuen Konsole Nintendo Switch entpuppt sich das Partyspiel 1-2-Switch als offenbar äußerst geeignet für blinde Menschen. Auf Reddit schilderte die Ehefrau eines blinden Mannes, wie viel Spaß die Beiden mit den zahlreichen Minispielen haben.

Das Partyspiel 1-2-Switch wird ersten Kritiken zufolge vermutlich nicht zu den hellsten Sternen der frühen Spielebibliothek für Nintendo Switch gehören. Doch wo die einen genervt mit den Augen rollen, freuen sich andere, darunter eine Frau und ihr blinder Ehemann. Der wurde aufgrund seiner Diabetes-Erkrankung nämlich mit „Diabetischer Retinopathie“ diagnostiziert und hat sein Augenlicht verloren, wie die englischsprachige Seite Kotaku berichtet. Das macht es dem Ehepaar naturgemäß recht schwierig, gemeinsam Videospiele zu genießen – da 1-2-Switch allerdings weniger auf einen Bildschirm setzt als vielmehr auf akustische Signale und die HD-Rumble-Funktion, hat Mandi Bundren hier wohl endlich einmal wieder ein Spiel gefunden, bei dem auch ihr Ehemann Rich eine Chance hat. Und wie:

„Er schlägt mich jedes Mal“, so Mandi gegenüber Kotaku. „Er ist auch sehr gut in 'Ping Pong' und 'Boxen'. Man muss seine Hände und Arme sehr schnell bewegen, und da kann ich einfach nicht mit ihm mithalten. Wir mögen beide sehr das Spiel 'Safeknacker', [...] wo man eine leichte Änderung in der Vibration erkennen muss, um ans Ziel zu kommen. Meine Lieblinge sind 'Kugelschätzen' und 'Blindrasur', weil das die Einzigen sind, in denen ich immer gewinne.“

Von den 28 beiliegenden Minispielen, sind laut Mandi mindestens 20 auch gut für Blinde geeignet. Auf Reddit berichtete sie ursprünglich von der offenbar sehr lohnenswerten Anschaffung: „[...] Ich kaufte 1-2-Switch, weil ich mir dachte, dass es ein wenig an Wii Play oder Wii Sports erinnern könnte. Als [mein Mann] um sieben von der Arbeit kam, legte ich das Spiel ein, und bat ihn, mit mir zu spielen. Ich ging nicht davon aus, dass wir länger als 15 Minuten spielen würden, aber als wir aufhörten, war es bereits nach neun.“

1 von 37 Nintendo Switch - Das sind die Spiele für die Konsole

Unsere Bildergalerie zeigt: Im Vorfeld zur Veröffentlichung der neuen Nintendo-Konsole gehörte 1-2-Switch zu den ersten angekündigten Spielen – dass sich die Minispielesammlung dabei aber gerade für Blinde zu einem großen Spaß entwickeln würde, haben wohl die Wenigsten gedacht.