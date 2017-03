Die 25 schlechtesten Videospiele nach Wertung: Welche habt ihr gespielt?

Mal kann ein Videospiel über eine schwache Grafik verfügen, mal enttäuschende Spielmechaniken besitzen oder nur eine sehr langweilige Geschichte erzählen: Im Falle der 25 schlechtesten Videospiele basierend auf ihrer durchschnittlichen Metacritic-Wertung kommen jedoch fast alle schlechten Eigenschaften zusammen.

1 von 25 Die 25 schlechtesten Videospiele aller Zeiten nach Wertung

Neben einigen skurilen und zumeist unbekannten Spielen, tauchen in der Liste auch Vertreter von ehemals erfolgreichen Marken auf. Leisure Suit Larry - Box Office Bust und Alone in the Dark - Illumination sind nur zwei Beispiele, bei denen die Vorgänger sowohl bei der Fachpresse als auch bei den Spielern deutlich besser angekommen sind.

Wie schon bei den 25 besten Videospielen nach Wertung möchten wir auch dieses Mal wissen: Wie viele von den schlechtesten Spielen habt ihr gespielt?

Wenn euer "Favorit" nicht dabei ist, dann verratet uns doch in den Kommentaren, was das eurer Meinung nach schlechteste Spiel ist, das ihr jemals gespielt habt!

1 von 8 8 Spiele mit unglaublich schlechter Grafik

Da tränen ja fast schon die Augen: In der Bilderstrecke stellen wir euch ein paar Spiele vor, die in erster Linie mit unglaublich schlechter Grafik glänzen. Zum Glück zählen am Ende doch noch die inneren Werte.