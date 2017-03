WANTED: Erratet ihr diese Spielfigur?

Vergangene Woche hatte sich Vaas aus Far Cry 3 vorgestellt. Das war doch nicht schwer, diesen verrückten aber auch beeindruckenden Charakter zu erraten, oder? Heute stellt sich zur Abwechslung mal wieder eine Heldin vor, die für viel Furore sorgt.

„Ich bin ganz neu auf der Videospielbühne. Und ähnlich wie in meinem Abenteuer fühle ich mich anfangs gar nicht so wohl in meiner Rolle. Ich bin nämlich eine junge Frau, auf deren Schultern plötzlich eine ganz schön große Verantwortung lastet.

Klar, mein Leben ist nie leicht gewesen. Wenn ich Essen brauche, dann kann ich nicht einfach in einen Laden spazieren und mir etwas aus dem Kühlregal holen. Ich muss auf die Jagd gehen.

Doch das ist nicht ungefährlich. Der Mensch steht in meiner Welt nicht mehr ganz oben in der Nahrungskette. Lauthals losstürmen ist da nicht – das endet meist tödlich. Ich muss bedachtsam vorgehen.

Zuerst analysiere ich die Lage. Sind Gegner in der Nähe? Wie bezwinge ich einen auf den ersten Blick deutlich stärkeren Kontrahenten? Wo gibt es Schwachstellen, die ich ausnutzen kann?

Damit ich euch auf eine eindeutige Spur bringe, verrate ich euch außerdem, dass unsere Beute nicht nur organisch ist. Wir jagen nämlich auch nach Ersatzteilen, die wir von anderen Wesen bekommen können.

Nach diesem Tipp dürfte wohl jedem klar sein, wer ich bin. Ich bin nämlich eine junge Frau, die im Spielverlauf immer selbstbewusster wird. Ich bin jemand, den ihr noch formen könnt. Lenkt mit euren Entscheidungen meine Geschicke, aber auch den Ausgang des Spiels.

Übrigens haben mich meine Designer dem Vorbild nach dem Vorbild von Ellen Ripley aus den Alien-Filmen und Ygritte aus der Fernsehserie Game of Thrones erschaffen. Ich wachse also in meine Rolle hinein und muss selbst klarkommen.

Ich decke dadurch Ungeheuerliches auf. Gegen eine starke böse Macht kann ich allerdings nicht allein kämpfen. Ich nutze auch meine diplomatischen Fähigkeiten, um Unterstützung zu erhalten. Kann ich es schaffen? Ihr findet das an meiner Seite heraus.“

1 von 7 WANTED - Hinweise zur gesuchten Figur #8

In dieser Reihe geben wir euch Rätsel auf. Wir stellen eine Figur aus dem Videospiel-Universum vor. Das kann ein fiktiver Charakter, charismatischer Produzent oder bedeutender Beeinflusser sein. Doch statt Informationen auf dem Silbertablett serviert zu bekommen, gibt es nur einzelne Hinweise. Miteinander kombiniert erratet ihr dann, wer sich dahinter verbirgt. In der darauffolgenden Woche geben wir bekannt, wer gesucht wurde. Schafft ihr es, stets richtig zu liegen? Testet euer Videospielwissen!

Welche Persönlichkeit suchen wir? Hier sind noch einmal die wichtigsten Hinweise zusammengefasst für euch:

junge Jägerin

ihr entscheidet im Spiel, wie sie agieren kann

sie lebt in einer Zeit fern unserer jetzigen

sorgt aktuell auf PS4 für Furore

Schreibt uns in die Kommentare, wenn ihr glaubt, dass ihr wisst, wer hier gesucht wird. Die Hinweise sind doch ziemlich eindeutig, oder? Die Auflösung und eine weitere Suche findet ihr hier kommende Woche.