Conan Exiles: Nacktheit für "Xbox One"-Version gestrichen

Entwicklerstudio Funcom hat in einem Interview darauf hingewiesen, dass das Survival-Abenteuer Conan Exiles für Xbox One keine vollständige Nacktheit bieten wird.

Die PC-Version des Survival-Spiels Conan Exiles bietet den Spielern zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten im Charakter-Editor. Unter anderem kann sogar der Penis des männlichen Protagonisten vergrößert oder verkleinert werden. Das Entwicklerstuio äußerte sich bereits über die Entscheidung, derlei Einstellungen an den Charakteren der PC-Fassung vornehmen zu können.

In einem Interview mit der englischsprachigen Webseite Dualshockers bestätigte der leitende Entwickler Joel Bylos von Funcom, dass Hersteller Microsoft sich klar gegen solche Anpassungsmöglichkeiten entschieden habe und dass Hersteller Sony möglicherweise denselben Standpunkt für die PS4-Version des Spiels vertreten wird.

Aber Joel Bylos bekräftigte auch, dass die Spieler der "Xbox One"-Version womöglich nicht gänzlich auf Nacktheit im Spiel verzichten werden müssen. Männliche Charaktere könnten der Zensur nur teilweise zum Opfer fallen, da es weiters möglich wäre, sie kein Hemd tragen und damit einzig mit einem Lendenschurz bekleidet durch die Dünen ziehen zu lassen. Ähnlich erginge es den weiblichen Charakteren. So müssten diese zwar ebenfalls einen Lendenschurz tragen, aber das Hemd könne man auch ihnen abnehmen.

Ob Microsoft Nacktheit in Spielen aufgrund jüngster Ereignisse rund um Mass Effect - Andromeda verbietet? In diesem Fall verstanden die Fans den ironischen "Porno-Tweet" des Entwicklers nicht und reagierten besorgt.

Inspiriert vom Film "Conan der Barbar" müsst ihr in Conan Exiles einen harten Überlebenskampf austragen. Das Abenteuer ist seit dem 31. Januar 2017 auf Steam erhältlich und befindet sich noch in der "Early Access"-Phase. In der Bilderstrecke erfahrt ihr alles über die Comics, Filme und Spiele zu Conan.