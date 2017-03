Mit The Legend of Zelda - Breath of the Wild hat Nintendo einen richtigen Kracher veröffentlicht, der sich perfekt als Startspiel für die neue Nintendo Switch eignet.

Viele Serien-Liebhaber verbringen zurzeit eine Menge Zeit im großen, weiten Hyrule und natürlich wird darüber diskutiert, ob es sich hierbei nicht sogar um das beste Zelda aller Zeiten handelt. Auch wir sind äußerst begeistert, wie euch der Test "The Legend of Zelda - Breath of the Wild: Das beste Zelda aller Zeiten?" näherbringt.

Doch war es nicht so, dass The Legend of Zelda - Ocarina of Time immer als absoluter Favorit gehandhabt wurde? Die bekannte Internetseite Metacritic bringt etwas Licht ins Dunkel und vergleicht die Testresultate aller Zelda-Spiele. Alle wichtigen Wertungen nehmen Einfluss auf den "Metascore". Jener zeigt euch genau an, welche Spiele sich wirklich lohnen, denn je höher der Metascore, umso mehr gute Bewertungen hat das Spiel eingefahren.

Werft also einen Blick in die Bilderstrecke und macht euch selbst ein Bild der besten Zelda-Spiele, die die weltbekannte Serie bislang hervorgebracht hat.

1 von 18 Die besten Zelda-Spiele auf einen Blick

Würdet ihr euch ebenso entscheiden oder seht ihr so manch anderes Abenteuer von Link an erster Stelle? Jedes Zelda-Spiel übt seinen eigenen Reiz aus, der manchen voll erfasst, manchen vielleicht weniger. So richtig kalt lassen die Spiele aber (fast) niemanden. Teilt uns euren Favoriten in den Kommentaren mit!