Kingsway: Ein Betriebssystem wird zum vollständigen Rollenspiel

Wer am PC nicht über mehrere Bildschirme verfügt, wird möglicherweise irgendwann an den Punkt kommen, bei dem er mit E-Mail-Fenster, Dateibrowser, Taschenrechner und so weiter auf nur einem Monitor hantieren muss. Das kommende Indie-Spiel Kingsway nutzt diese Problematik als Prämisse für ein Rollenspiel.

In diesem dreht sich alles um das gleichnamige Betriebssystem Kingsway, welches an frühere Windows- oder Mac-OS-Versionen erinnert. Wie in anderen Rollenspielen durchstreift ihr das Land, hier dargestellt durch das fiktive Programm "World Navigator", besiegt Monster die als Popup auf eurem Monitor auftauchen, und Aufträge erhaltet ihr via E-Mail.

Um das Ziel in Kingsway zu erreichen, benötigt ihr demnach ein gutes Gespür für Desktop-Organisation. Jederzeit müsst ihr Fenster hin- und herschieben, solltet aber gleichzeitig eure Lebensanzeige in einem separaten Fenster im Auge behalten. Solltet ihr doch mal sterben, dann teilt es euch das Betriebssystem mithilfe von zahlreichen Fehlermeldungen mit.

Für besiegte Gegner und erledige Aufträge hagelt es wie in anderen Rollenspielen Erfahrungspunkte und schicke Beute. Außerdem heißt es von den Entwicklern, dass ihr selbst entscheiden könnt, wie ihr das Ende erreicht. Entweder helft ihr anderen Leuten bei Problemen oder ihr bestehlt und ermordet sie, so dass euer Weg nach oben sehr blutig verläuft.

Kingsway erscheint voraussichtlich im Sommer 2017 vorerst exklusiv für den PC. Ob Hersteller und Kabelsenderbetreiber Adult Swim mit dem Konzept Erfolg hat, bleibt natürlich noch abzuwarten. Andere Entwickler haben jedoch schon vorgemacht, wie selbst kleine Spiele zum Phänomen werden können. Ein paar davon stellen wir im Blickpunkt: "10 berühmte Indie-Spiele für PC" ausführlich vor.

