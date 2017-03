Die 15 schwierigsten Videospiele: Welche habt ihr gespielt?

Einige Spiele fordern euer vollstes Geschick und strapazieren eure Geduld, womit sie nicht selten an die Grenzen des zu ertragenden Frust vordringen. Damit stellt sich die Frage, ob der Ehrgeiz ausreicht, um es trotz aller Hindernisse durchzuspielen. 15 der schwierigsten Videospiele findet ihr in der Bilderstrecke.

Selbstverständlich wird der ein oder andere bei den schwierigsten Videopielen sofort an Dark Souls denken, doch es gibt auch viele weitere, die jeden spielinternen Fehler hart bestrafen.

Wie auch bei den 25 schlechtesten Spielen nach Wertung wollen wir wieder von euch wissen: Wie viele der schwierigsten Videospiele habt ihr gespielt?

Natürlich sind in der Liste nicht alle Videospiele vertreten, die euch aufgrund ihrer Härte zur Weißglut treiben könnten. Verratet uns doch, was eurer Meinung nach das schwierigste Spiel darstellt, das ihr gespielt habt und teilt eure Erfahrungen mit anderen Lesern und uns gerne in den Kommentaren!