No Man's Sky: Wunderschöne Aufnahmen aus dem All dank verbessertem Foto-Modus

(Bildquelle: Twitter, DeadEndThrills)

Mit dem sogenannten Pathfinder-Update für No Man's Sky implementiert Hello Games nicht nur Landfahrzeuge, sondern auch zahlreiche Verbesserungen am Foto-Modus. Um diesen zu bewerben, zeigt der Fotograf DeadEndThrills in Zusammenarbeit mit dem Entwickler die hübschesten Seiten des Universums:

1 von 12 No Man's Sky - Neue Bilder aus dem All

Die Bilder liegen im 4K-Format vor, welches mit dem Update unterstützt wird, und rücken die neuen Stärken des Foto-Modus, der im Spiel schon seit November 2016 vorhanden ist, in den Mittelpunkt. Durch das Update lassen sich nicht nur neue Filter anwenden, sondern ihr könnt auch die Tageszeit ändern, den "freien Kamera-Modus" aktivieren oder die Nebeldichte manipulieren.

In einer Galerie auf seiner eigenen Webseite zeigt DeadEndThrills sogar noch mehr Bilder, die er im Zuge des Updates angefertigt hat. Einige davon erinnern an die Cover älterer Sci-Fi-Bücher, die mitunter für Hello Games als Inspirationsquelle für No Man's Sky dienten.

Neben dem neuen Foto-Modus und den Landfahrzeugen enthält das Pathfinder-Update noch weitere Verbesserungen für No Man's Sky:

Unterstützung von HDR

Unterstützung für die PlayStation 4 Pro

mehr Variation beim Basenbau

eigene Basen können nun Online mit anderen Spielern geteilt werden

Rennstrecken-Editor

Spieler dürfen mehrere Schiffe besitzen

Schiff-Spezialisierungen

neue Händler

Multi-Tool-Spezialisierungen

neue Waffen-Modi

Permatod-Modus

Verbesserungen am Entdecker-Menü

neue Musik von 65daysofstatic

Die komplette und detaillierte Liste an Änderungen gibt es auf der Spielwebseite. Das Update steht ab heute für PC und PlayStation 4 zur Verfügung.

1 von 15 Horizon - Zero Dawn: So schön kann das Spiel sein

No Man's Sky ist nicht das einzige Spiel mit einem sehr umfangreichen Foto-Modus. Auch Sonys Horizon - Zero Dawn kann entsprechend hübsch in Szene gesetzt werden und lädt zum Träumen ein.