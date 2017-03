Diese Spiele sind jetzt schon zehn Jahre alt: Welche habt ihr gespielt?

Mit Uncharted - The Lost Legacy, Mass Effect - Andromeda oder Dirt 4 erscheinen in diesem Jahr Fortsetzungen zu Spielemarken, die es schon vor zehn Jahren gegeben hat. Ja, ihr habt richtig gelesen: Zehn Jahre!In unserer Bilderstrecke nehmen wir euch mit auf eine Reise in das Jahr 2007, welches nicht ohne Grund als einer der besten Jahrgänge gilt.

Ein absolut beeindruckendes Jahr, sowohl für Konsolen-, als auch PC-Spieler. Ob das Jahr 2017 da mithalten kann, bleibt noch abzuwarten. Mit The Legend of Zelda - Breath of the Wild, Horizon - Zero Dawn, Resident Evil 7 - Biohazard oder Nier Automata ist der Start jedoch bislang allemal geglückt.

Unsere Bilderstrecke bildet natürlich nur einen verhältnismäßig kleinen Teil des Spielejahres 2007 ab. Wenn ein Spiel eurer Meinung nach definitiv fehlt, dann teilt uns das bitte in den Kommentaren mit. Zudem stellen wir uns die Frage: Welches der vorgestellten Spiele hat bei euch den tiefsten Eindruck hinterlassen?

Das letzte Jahr war auch nicht von schlechten Eltern und hat nicht nur die zu erwartenden Top-Spiele geboten. Wir stellen euch die aus unserer Sicht positivsten Überraschungen des Jahres 2016 in der Bilderstrecke vor.