Das solltet ihr dieses Wochenende zocken: Steinzeit-Edition

In Horizon - Zero Dawn könnt ihr gerade erleben, wie es ist, wenn sich Entwickler eine zukünftige Steinzeit mit mechanischen Dinosauriern vorstellen. Wenn ihr dieses Wochenende austesten wollt, wie ihr euch in einer "richtigen" Steinzeit wohl schlagen würdet, dann solltet ihr unserem Tipp folgen.

In dieser Reihe möchten wir euch jede Woche ein Spiel vorstellen, das ihr perfekt am Wochenende zocken könnt. Das kann verschiedene Gründe haben: Ein Angebot, ein zeitlicher Anlass oder eine persönliche Anekdote eines Redakteurs. Wir hoffen, dass ihr dadurch selbst einen Zugang zu diesen schönen Spielen finden könnt.

Mal so richtig schön die moderne Zivilisation hinter sich lassen. Das wünschen sich wohl einige von euch ab und zu mal. Zurück zu dem, was wir als ursprüngliche Natur auffassen. Eine Wildnis erleben, die wir heute so gar nicht mehr kennen. Wenn ihr dieses Wochenende mal ein wenig den Höhlenmenschen in euch sprechen lassen wollt, dann solltet ihr euch Far Cry - Primal besorgen. Auch wenn das Spiel ein wenig nach der typischen "Ubisoft-Formel" funktioniert, durch die ausgefallene Umgebung und Zeit, die das Abenteuer bietet, fühlt es sich doch wieder ziemlich anders an. Die Entwickler haben sich auch echte Mühe gegeben, das Spiel authentisch - so authentisch zumindest, wie wir uns die Steinzeit heute vorstellen - zu machen, wie möglich. So wurde etwa extra für Far Cry - Primal eine eigene Sprache entwickelt, die dem nahe kommen soll, wie wohl wirklich in der Steinzeit gesprochen wurde.

Selbstredend haben wir das Spiel auch getestet. Solltet ihr also mehr über Far Cry - Primal erfahren wollen, ist unser Test die richtige Adresse für euch. Zocken könnt ihr das Spiel auf PC, PlayStation 4 und Xbox One. Wie es der Zufall will, ist das Spiel bei Amazon gerade auch stark heruntergesetzt worden. Haben wir euer Interesse geweckt? Dann greift doch einfach direkt zu und zockt los:

Far Cry - Primal jetzt günstig bei Amazon abstauben.