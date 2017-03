Das erscheint in der Kalenderwoche 11

Nun. Wir geben es zu, diese Woche ist ein wenig Release-dürftig. Aber wahrscheinlich habt ihr mit Zelda - Breath of the Wild, Horizon - Zero Dawn oder Nier - Automata sowieso noch mehr als genug zu tun. Solltet ihr diese Spiele jedoch schon alle durchgezockt haben, könnten euch vielleicht doch diese hier interessieren.

Diese Spiele erscheinen am 17. März 2017:

In dem Schleich-Abenteuer müsst ihr als Kobold allerlei Elfengezücht den Garaus machen. Mit neuen Umgebungen, neuen Gegnern und einen Koop-Modus dürfte euch Styx - Shards of Darkness einige Stunde ans Gamepad fesseln. Erscheinen wird das Spiel für PC, PlayStation 4 und Xbox One. In einem Special zu 10 kommenden Spielen von Focus Home Interactive haben wir das Spiel auch schon bereits etwas eingehender beschrieben.

Solltet ihr jetzt total begeistert sein, könnt ihr das Spiel direkt auf Amazon käuflich erwerben.

27 Fahrzeuge und eine komplett zerstörbare Umgebung. Mehr müsst ihr zu diesem verrückten Rennspiel eigentlich auch gar nicht wissen. Falls doch, schaut euch doch einfach diesen Trailer an:

Erscheinen wird Flatout 4 - Total Insanity für PlayStation 4 und Xbox One. Wenn ihr es kaufen wollt, könnt ihr das direkt hier auf Amazon tun.

Danganronpa 1 - 2 Reload

Danganronpa und Danganronpa 2 sind seinerzeit für die PlayStation Vita erschienen. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, beide Spiele auf der PlayStation 4 zu zocken. Dabei handelt es sich um komplett verrückte Mystery-Adventures in denen es darum geht, einem irren Killerbär auf die Schliche zu kommen. Total bekloppt aber auch richtig gut.

Ihr habt Lust auf etwas komplett Verrücktes? Dann holt euch Danganronpa 1 - 2 Reload auf Amazon..

Natürlich können wir hier nur die größen Spiele-Veröffentlichungen auflisten. Wie jede Woche kommen auch diese wieder jede Menge Indie-Spiele und diverse Veröffentlichungen auf Steam dazu. Solltet ihr an diesen Spielen Interesse haben, solltet ihr eure Augen offen halten und schauen, ob es was spannendes zu entdecken gibt.