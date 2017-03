Nintendo Switch: Videos demonstrieren zahlreiche Hardware-Probleme zum Start

Bei Veröffentlichung wartete die neue Konsole Nintendo Switch mit einer ganzen Reihe kurioser Probleme auf, über die zahlreiche Käufer im Internet klagten. In diversen Youtube-Videos demonstrieren sie die Mängel des Geräts, die von Problemen mit dem linken Joy-Con über Pixelfehler und Abstürze bis hin zu nervigen Audioproblemen reichen.

Über eine Woche ist es jetzt her, dass Nintendo seine neue Hybrid-Konsole Nintendo Switch auf den Markt gebracht hat. Während Tausende Käufer vor Freude jauchzen und sich in den Tiefen eines The Legend of Zelda - Breath of the Wild verlieren, verlief der Konsolenstart für viele andere offenbar überhaupt nicht so erfreulich. Pixelfehler (die Nintendo nicht als Defekt sieht) und Verbindungsabbrüche beim linken Joy-Con sind nur einige der Probleme, die schon nach kurzer Zeit im Internet die Runde machten. Ein Youtube-Video des Nutzers CrowbCat zeichnet da ein ganz besonders schmerzhaftes Bild der Nintendo Switch.

(Quelle: Youtube, CrowbCat)

Ein Videozusammenschnitt wie dieser wirft wahrlich kein gutes Licht auf Nintendo und die neue Konsole: In zahlreichen Kommentarsektionen und Foren im Internet beschweren sich Käufer, Nintendo habe seine Hardware keiner ausreichenden Qualitätssicherung unterzogen und sie verfrüht auf den Markt geworfen. Dabei ist allerdings unklar, wie viele Spieler tatsächlich unter Problemen mit ihrer Konsole zu leiden haben.

Tausende Käufer spielen nämlich auf der anderen Seite ohne nervige Fehler und sind entsprechend zurückhaltend im Meinungsaustausch. Wie Ihr aber seht, ist das potenzielle Fehlerangebot von Nintendo Switch recht weit gefächert und umfasst offenbar auch kuriose Audioprobleme.

(Quelle: Youtube, Shokio)

Nintendo Switch und Spiele wie The Legend of Zelda - Breath of the Wild, Super Bomberman R und 1-2-Switch sind seit dem 3. März 2017 erhältlich.

1 von 37 Nintendo Switch - Das sind die Spiele für die Konsole

Vor der Veröffentlichung von Nintendo Switch war von Problemen noch nicht allzu viel zu sehen. Unsere Bildergalerie gibt Euch einen Eindruck von einer der Präsentationsveranstaltungen, in deren Rahmen Nintendo die Konsole, Zubehör und erste Spiele vorführte.