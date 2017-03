Zelda - Breath of the Wild: Verstorbener Nintendo-Chef Satoru Iwata im Spiel verewigt

In The Legend of Zelda - Breath of the Wild hat Nintendo allem Anschein nach dem verstorbenen Nintendo-Chef Satoru Iwata ein liebevolles Denkmal gesetzt. Dieses stellt sich in Form eines NPCs im Spiel und einer mysteriösen Begebenheit auf der Spitze eines Berges dar.

Das neue The Legend of Zelda - Breath of the Wild begeistert Fans rund um den Globus nicht zuletzt aufgrund seines sehr hohen Detailgrads. Nun haben Spieler ein besonders liebevolles Easter Egg entdeckt: So wie es aussieht, hat Nintendo seinem im Jahr 2015 verstorbenen Chef Satoru Iwata im neuen Open-World-Epos ein Denkmal gesetzt. Wie eine auf Reddit veröffentlichte Bildergalerie zeigt, ist es nämlich möglich, irgendwo in der Spielwelt von Hyrule auf eine Figur namens Botrick zu treffen, die Iwata dank Brille und markantem Mittelscheitel optisch recht ähnlich sieht. Doch damit noch nicht genug: Achtung, es folgt ein Spoiler für The Legend of Zelda - Breath of the Wild!

Offenbar erzählt euch besagter NPC nämlich von dem Berg „Satori“, ein Name mit offensichtlicher Ähnlichkeit zum Vornahmen Satoru. Erklimmt Ihr diesen Berg, soll es unter bestimmten Voraussetzungen möglich sein, den „Lord of the Mountain“ anzutreffen. Und tatsächlich: Geht von besagter Bergspitze ein grünes Licht aus, findet ihr dort in einem kleinen, von Kirschblüten bedeckten Ort, eine gleißend leuchtende Kreatur, die in eurer Sheikah-Datenbank ebenfalls mit dem Namen „Satori“ sowie einer interessanten Beschreibung daherkommt. Und das Beste ist: Ihr könnt die Kreatur sogar reiten.

The Legend of Zelda - Breath of the Wild ist seit dem 3. März 2017 für Nintendo Switch und Wii U erhältlich.

The Legend of Zelda - Breath of the Wild ist nach gut 30 Jahren der erste Ableger der Reihe, der eine wirklich detaillierte, offene Spielwelt bietet. Wie viele Geheimnisse Nintendo in diesem neuen Hyrule versteckt hat, lässt sich momentan noch gar nicht zur Gänze erfassen.