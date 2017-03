Blizzard ehrt ehemaligen Story-Autor Chris Metzen mit eigener Statue

Im Bild: Chris Metzen. (Quelle: Warcraft - The Movie: Official Featurette)

2016 hat Blizzard nicht nur große Erfolge gefeiert, sondern musste auch einen Verlust hinnehmen: Nach 23 Jahren hat sich Autor Chris Metzen in den Ruhestand verabschiedet. Zirka sechs Monate später ehrt ihn der amerikanische Videospielentwickler nachträglich mit einem ganz besonderen Gegenstand.

In den Hallen von Blizzard gibt es seit wenigen Tagen eine neue Bronze-Statue, die den ehemaligen "Ressortleiter für Story- und Marken-Entwicklung" zeigt. An seiner Hand hält er die kindliche Variante des Overwatch-Helden Winston. Eine ähnliche Szene gibt es im Overwatch-Kurzfilm "Recall" zu sehen.

Saw the @ChrisMetzen statue in our office this morning. Check it out: pic.twitter.com/nPsZyLbwUU — Peter Sung (@youngwarchief) 12. März 2017

Die Ehrung Metzens zeigt, wie wichtig er für Blizzard war - nicht nur als Autor, sondern auch als Mensch. In seiner Arbeit hat er über Jahre hinweg die Universen von Warcraft, Starcraft, Diablo und zuletzt Overwatch entscheidend mitgeprägt und geleitet.

Seine letzten Arbeiten sind in die Entwicklung der jüngsten "World of Warcraft"-Erweiterung, welche im Test "World of Warcraft - Legion: Ein Fest für Passionierte und Einsteiger" einen sehr guten Eindruck hinterlassen hat, und in Overwatch geflossen. Zukünftig widmet sich Metzen seiner Frau und seinen drei Kindern.

Ob Blizzard auch ohne Chris Metzen erfolgreich ist, wird die Zeit zeigen. Für dieses Jahr ist bisher nur die Erweiterung Hearthstone - Reise nach Un'goro angekündigt.

1 von 30 Die schönsten Eastereggs in World of Warcraft

Für das Fantasy-Universum von World of Warcraft zeichnet zu einem großen Teil Chris Metzen verantwortlicht. Er hat über Jahre hinweg viele bekannte Charaktere und Geschichten etabliert, die heute fester Bestandteil des Blizzard-Universums sind.