WANTED: Erratet ihr diesen Spielcharakter?

Vergangene Woche konntet ihr eigentlich kaum daneben liegen. Aloy aus Horizon – Zero Dawn war gesucht. Sicherlich begleiten gerade viele von euch die junge Frau auf ihrer schicksalshaften Reise und wussten direkt, dass sie sich hinter den Hinweisen verbirgt.

Der diesmal gesuchte Charakter ist wieder männlich, aber auch ein stückweit fanatisch. Es geht um einen Mann, der an seine Sache felsenfest glaubt und dies gern kund tut. Doch lest selbst, wie er sich denn vorstellt:

„Buenos dias! Ich freue mich, dass ihr meinen Worten Gehör schenkt. Ich freue mich auch darüber, dass ihr einem alten Mann lauscht und ihr durch meine Worte Hoffnung, aber auch Seelenheil finden könnt.

Denn ich möchte den Menschen helfen. Das funktioniert allerdings nur, wenn wir uns gegenseitig unterstützen. Denn auf Hilfe von außen können wir nicht bauen. Ihr bittet unsere korrupte Regierung um Unterstützung? Vergesst es! Die wollen euch nicht helfen.

Was kümmern Politiker die Sorgen von euch einfachen Leuten? Nur Gott und meine Leute erhören euch. Sind es nicht wir gewesen, die Schulen für eure Kinder bauen ließen?

Sind es nicht wir gewesen, die Geld gesammelt haben, damit eure Dorfstraßen in einem guten Zustand sind? Wem solltet ihr also danken? Ihr solltet Gott dankbar sein.

Und ich bin sein Zeuge und seine Zunge. Hört Gottes Worte durch mich! Folgt mir und meinen Leuten und ihr werdet Erlösung finden. Nur wir helfen euch weiter!

Ihr könnt die Verbindung zwischen Gott und meinen Leuten nicht glauben? Dann lest selbst in Gottes Buch nach. Schaut auf die Seiten der Bibel, die extra nur für euch geschrieben wurde. Erfahrt am eigenen Leib, was es heißt, auf der richtigen, auf unserer Seite zu stehen!

Und warum solltet ihr überhaupt ein Problem damit haben, wie wir unser Geld verdienen? Kokain ist sowieso nur für die Reichen gedacht. Sie haben das Kapital und wir das gewünschte Produkt. So helfen wir auch denen, die verblendet sind.

Schaltet unseren Radiosender ein und ich offenbare euch noch weitere Wege ins Seelenheil.“

1 von 8 WANTED - Hinweise zur gesuchten Figur #9

In dieser Reihe geben wir euch Rätsel auf. Wir stellen eine Figur aus dem Videospiel-Universum vor. Das kann ein fiktiver Charakter, charismatischer Produzent oder bedeutender Beeinflusser sein. Doch statt Informationen auf dem Silbertablett serviert zu bekommen, gibt es nur einzelne Hinweise. Miteinander kombiniert erratet ihr dann, wer sich dahinter verbirgt. In der darauffolgenden Woche geben wir bekannt, wer gesucht wurde. Schafft ihr es, stets richtig zu liegen? Testet euer Videospielwissen!

Welche Persönlichkeit suchen wir? Hier sind noch einmal die wichtigsten Hinweise zusammengefasst für euch:

fanatischer Prediger

versucht die Lebensbedingungen seiner Jünger zu verbessern

enger Vertrauter eines Kartell-Chefs

ist 69 Jahre alt

Schreibt uns in die Kommentare, wenn ihr glaubt, dass ihr wisst, wer hier gesucht wird. Die Hinweise sind doch ziemlich eindeutig, oder? Die Auflösung und eine weitere Suche findet ihr hier kommende Woche.