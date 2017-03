Die 10 besten Spiele aus Deutschland

Es gibt sie: Gute Spiele aus Deutschland. Und jedes Jahr kommen neue dazu. Das zeigen auch die Gewinner des Deutschen Computerspielpreises. Hier findet ihr eine Liste von alten und neuen Spielen aus Deutschland, die ihr nicht verpassen solltet.

Bald ist es wieder soweit. Dann wählt eine Jury beim Deutschen Computerspielpreis das beste deutsche Spiel des Jahres. Die Nominierungen sind schon bekannt. Einige wissen jedoch gar nicht, dass Deutschland eine lange Geschichte an erstklassigen Videospielen hat.

Übrigens startet heute auch die Abstimmung zum Publikumspreis des Deutschen Computerspielpreises. Da habt ihr die Möglichkeit mit eurer Stimme euer Lieblingsspiel 2017 zu wählen. Dazu habt ihr noch bis zum 19. April Zeit. Das lohnt sich auch, denn natürlich gibt es auch etwas zu gewinnen (unter anderem fünf Nintendo Switch und New 3DS XL und fette Gaming-PCs).

Wahrscheinlich habt ihr sogar das eine oder andere Spiel gezockt, ohne zu wissen, dass es vielleicht nur ein paar Kilometer weiter programmiert und entwickelt wurde. Hier bekommmt ihr also eine Liste der zehn besten deutschen Videospiele. Dabei folgt die Liste keiner bestimmten Reihenfolge. Und klar: Wir können in eine Liste mit zehn Spielen nicht alle Spiele reinpacken. Falls ein Spiel nicht erwähnt wird, es aber eurer Meinung nach, total verdient habt, schreibt es in die Kommentare!

Spellforce 2

Enige von euch haben Spellforce bestimmt gezockt. Die Mischung aus Echtzeitstrategie und Rollenspiel hat bei vielen einen Nerv getroffen. Der erste Teil konnt schon in den meisten Belangen überzeugen, aber mit Spellforce 2 hat sich Phenomic ein Denkmal gesetzt. Schade, dass dieses Denkmal gleichzeitig auch zusammen mit Battleforge der Grabstein des Entwicklers war. Nachdem Electronic Arts das Studio geschluckt hat, schließen sie es nach sieben Jahren.

Die Siedler 2

Wer kennt nicht die Siedler? Wenige - gerade in Deutschland. Denn die Siedler gehören zur deutschen Spieleindustrie wie "Karl May"-Filme zur deutschen Filmlandschaft. Aus den einstigen Pixelmännchen sind nach Jahren detaillierte Figuren geworden. Auch an der Spielmechanik hat Blue Byte zusammen mit Ubisoft immer wieder herumgefeilt. Für viele ist und bleibt jedoch Die Siedler 2 das beste Aufbauspiel in der Reihe.

Spec Ops - The Line

Als Spec Ops - The Line der deutschen Entwickler Yager auf dem Markt erscheint, sind nicht alle Kritiker und Spieler davon angetan. Die Spielmechanik erinnert zu sehr an andere Third-Person-Shooter. Das mag stimmen. Doch das Besondere an Spec Ops - The Line ist nicht die Spielmechanik - die ist solide und macht Spaß aber keine Erleuchtung. Das Außergewöhnliche ist, dass Spec Ops unter all den Kriegsspielen wohl eines der wenigen Aktikriegsspiele ist.

Deponia

Wire oft schon haben Spieler und die Presse das Genre der Adventures als tot erklärt. Doch statt einem saftigem Verwesungsgestank wehen immer wieder neue gute Adventures aus dem Hause Daedalic auf den Spielemarkt. Darunter befindet sich auch Deponia. Die Reihe knüpft hinsichtlich Rätsel-Design und Humor an die alte Zeit an. Kein Wunder also, dass der dritte Teil Chaos auf Deponia auch den Deutschen Computerspielpreis im Jahr 2013 gewonnen hat.

Gothic

Wenn der Begriff "Rollenspiel" fällt, denken die meisten an Final Fantasy, The Elder Scrolls, Fallout oder Baldur's Gate. Einigen deutschen Zockern fällt jedoch noch eine andere Spielereihe ein. Und die sorgt gemeinhin dafür, dass beim Klang des Namens gestandene Zocker einen verträumten Blick bekommen und beginnen ganz sanft von einer vergangenen Zeit zu erzählen: Gothic. Die Träume sind berechtigt. Gothic und Gothic 2 gehören zu den besten Rollenspielen, die jemals in Deutschland entstanden sind. Über den dritten Teil schauen wir hier einfach hinweg. Psst.

Anno 1404

Anno? Anno was? Inzwischen hat die Spielereihe einige Jahreszahlen durch. Der eine oder andere von euch, wird jetzt etwas irritiert schauen und fragen: "Warum Anno hier bei deutschen Spielen? Kommt die Reihe nicht aus Österreich?" Ja, die ersten beiden Teile stammen von einem österreichischen Entwickler. Danach übernahmen aber deutsche Entwickler - zuerst Related Designs und dann Blue Byte. Die Aufbausimulation begeistert auch heute noch viele Spieler und wurde für die Teile Anno 1404 und Anno 2205 mit dem Deutschen Computerspielpreis ausgezeichnet.

Fast Racing Neo

Die meisten PC- und Konsolen-Spieler haben den Titel "Fast" wahrscheinlich noch nie gehört. Dabei existiert die Spiele-Reihe schon seit 2011 - jedoch immer nur auf Konsolen von Nintendo. Fast Racing Legaue erschien für die Wii, Fast Racing Neo für die Wii U und Fast RMX ganz aktuell für Nintendo Switch. Wie der Name schon verrät, handelt es sich um ein Rennspiel, das sich an Wipe Out und F-Zero anlehnt. Es ist verdammt schnell!

Crysis

Far Cry oder Crysis? Darüber wurde lange und ausführlich diskutiert. Warum hier schlussendlich Crysis steht, hat einen bestimmten Grund: Man kann es internationale Bedeutung nennnen. Als das Spiel 2007 erscheint, läuft es auf den meisten Rechnern nicht in höchster Auflösung. Es ist nicht nur ein gutes Spiel, sondern für viele Jahre einer der zuverlässigsten Benchmark-Tests für einen neuen PC. Doch erst Crysis 2 bekam den Deutschen Computerspielpreis als bestes Spiel.

Lords of the Fallen

Eigentlich ist es verwunderlich, dass es noch nicht mehr Versuche gibt, Dark Souls und Bloodborne nachzuahmen und ähnliche Spiele auf den Markt zu bringen. Deck 13 hat es mit Lords of the Fallen versucht und - umso besser - es ist auch geglückt. Taktische, intensive Kämpfe gegen Dämonen und schnelles Ableben haben die Jury nicht davon abgehalten es als bestes Spiel 2015 mit dem Deutschen Computerspielpreis zu ehren.

Shadow Tactics - Blades of Shogun

Wer von euch kennt noch Commandos? Es gab eine Zeit, da hat jeder PC-Spieler Echtzeittaktik für sich entdeckt und ist gegen Nazis als Sondereinheit ins Feld gezogen. Das Genre wurde lange Zeit nicht bedient. Bis jetzt. Das deutsche Studio mit dem grandiosen Namen Mimimi Productions hat das Genre wiederbelebt und mit Shadow Tactics - Blades of Shogun in die Edo-Zeit Japans versetzt. Das Spiel ist ein heißer Anwärter für den Deutschen Computerspielpreis 2017.