Oft wird sie in Videospielen unterschätzt, dabei ist sie mindestens genauso wichtig wie Grafik und Spielmechanik: Musik. Ein Bosskampf gegen den fiesesten Bösewicht der Spielewelt wäre ohne die antreibenden Klänge im Hintergrund um einiges weniger spannend. Wir stellen euch deshalb die 20 besten Videospiel-Soundtracks vor.

1 von 20 Die 20 besten Videospiel-Soundtracks

Natürlich ist Musik immer eine sehr subjektive Sache und jeder hat seinen ganz eigenen Geschmack. Der eine schwärmt von Metal, während eine anderer wiederum am liebsten in die Tiefen orchestraler Klänge hinabtauchen würde. Nicht zu vergessen die Spieler, die dem schweizer Vorbild folgen und neutral sich alles anhören, was ihnen so neben dem Ohr herumhüpft.

Unsere Bilderstrecke bildet deshalb nur einen Bruchteil aller guten Videospiel-Soundtracks ab und ihr dürft jederzeit anderer Meinung sein. Nur würden wir dann gerne eines wissen: Was ist euer liebster Videospiel-Soundtrack aller Zeiten?

Musik als Videospielmechanik: In Theatrhythm Final Fantasy dreht sich alles um die Soundtracks von 13 Serienteilen. Hier reicht es nicht nur hinzuhören, sondern ihr müsst auch spielerisch interagieren.