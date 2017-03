Mass Effect - Andromeda: Hölzerne Körper und Gummigesichter

Der Start von so einem Videospiel kann schon mal holprig sein. Stotternde Bildraten oder vereinzelnte Abstürze gehören da fast schon zur Tagesordnung. Diese werden dann zumeist durch Patches ausgebessert. Dann wiederum kommt es vor, dass ein Spiel zur Veröffentlichung die Spieler wegen der vielen Fehler vor allem zum Lachen bringt. Das scheint bei Mass Effect - Andromeda der Fall zu sein.

Wie einige Nutzer des amerikanischen Forums Neogaf melden, wird Mass Effect - Andromeda gerade von einigen Problemen geplagt. Vor allem sind es die Animationen der Charaktere, die ins Auge stechen. Es wird gewatschelt, hölzern umarmt, die Gesichter werden nicht von Emotionen gezeichnet, sondern eher entstellt. Kurzum, von Immersion kann gerade anscheinend keine Rede sein. Doch überzeugt euch doch einfach selbst:

Zusätzlich haben einige Spieler, die Mass Effect - Andromeda jetzt schon zocken können, angemerkt, dass die grafische Leistung des Spiels anscheinend weit von dem entfernt ist, was bei der Ankündigung gezeigt wurde. In einem ebenfalls auf Neogaf eröffneten Thread werden die Unterschiede zwischen Ankündigung und dem jetzigen Zustand zusammengetragen.

Neugierige können sich in unserer Vorschau zu Mass Effect - Andromeda bereits einen ersten Eindruck verschaffen.

Ob diese sehr augenscheinlichen Unterschiede im Laufe der nächsten Wochen noch behoben werden, bleibt abzuwarten. Wir können jedoch nach einigen Stunden mit Mass Effect - Andromeda bestätigen, dass das Spiel grafisch einige Schwachstellen hat. Wieso sehen etwa alle Charaktere so aus, als hätten Sie ihr Gesicht mit ordentlich Vaseline eingerieben? Eine Frage, die ihr euch eventuell auch stellen müsst, wenn Mass Effect -Andromeda am 23. März für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen wird.