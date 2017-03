Überall bombadiert euch Ubisoft mit Werbetexten. Nicht nur der französische Entwickler und Publisher agiert so - eigentlich jedes Unternehmen. Oft ist dieses Werbepalaver unglaublich aussagelos. Floskeln reihen sich an Floskeln.

Alles sei "dynamisch, episch, ikonisch und ein großes Abenteuer". Jeder komme auf seine Kosten. Gerade bei Ubisofts "Open World"-Spielen behaupten böse Zungen, dass sich bis auf die Rahmenhandlung und die Geschichte nicht viel ändert. Es seien immer die gleiche Spielmechaniken, die der Firmenriese auffährt. Das wollen wir nun austesten.

Erkennt ihr diese Ubisoft-Spiele nur an den Werbesprüchen? Macht das Quiz und zeigt, wie gut ihr euch auskennt!

Ach ja: Damit ist natürlich nicht gesagt, dass Ubisoft-Spiele per se schlecht sind. Das ist auf keinen Fall so. Viele Spiele des Herstellers werden gerne und viel gespielt. Doch einige davon ähneln sich schon in dem einen oder anderen Fall, oder?