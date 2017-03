Psst! Leise Jubeln für ein ein "Fighting Game"-Turnier

Stellt euch vor ihr seid auf einem E-Sports-Turnier, gerade gewinnt euer Favorit und anstatt zu jubeln und zu klatschen, dürft ihr lediglich leise die Finger schnippen. So geschehen am vergangenen Wochenende während eines "Fighting Game"-Turniers in einem Hotel.

Grund dafür ist, dass die Geschäftsführung des Hotels von der üblichen Lautstärke überrascht gewesen sei. Über mehrere Stockwerke hinweg haben andere Gäste die Zuschauer gehört und sich daraufhin beschwert. Dem Hotel-Manager blieb nichts anderes übrig, als den Turnierverantwortlichen mitzuteilen, dass sie leiser sein müssen, wenn sie nicht rausgeworfen werden wollen.

When the FGC tries really hard to not get another noise complaint. pic.twitter.com/GqBQZ3FPB2 — Raidhyn (@raidhyn) 12. März 2017

Die Nachricht wurde prompt in die Tat umgesetzt: Sobald es wieder etwas hitziger wurde, waren die Veranstalter bemüht, die Zuschauer zu beruhigen und daran zu erinnern, dass sie leise applaudieren müssen. Statt Klatschen reicht das Schnippen der Finger. Selbst die Moderatoren jubelten nicht mehr, sondern haben ausnahmsweise in einem sehr ruhigen Stil die jeweiligen Spielszenen kommentiert.

Trotz der ungewöhnlichen Umstände war der Spaß bei den Teilnehmern weiterhin vorhanden und das Benehmen tadellos. Die Geschäftsleitung des Hotels musste keine weitere Mahnung aussprechen.

Ein Hotel als Austragungsort für ein Turnier ist innerhalb der "Fighting Game"-Szene übrigens nicht unüblich. Dabei handelt es sich in der Regel nicht um rein kompetitive Turniere, sondern um kleinere Veranstaltungen, in denen normale Spieler gegen die Profis antreten dürfen. In großen Arenen, wie sie zum Beispiel bei der "League of Legends"-Weltmeisterschaft zum Einsatz kommen, ist dies nicht so leicht umsetzbar.

