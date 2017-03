Das solltet ihr dieses Wochenende spielen: ALLES KAPUTT MACHEN

Was gibt es Schöneres als sich am Wochenende einer Zerstörungsorgie hinzugeben? Häuser, Autos, Berge, Bäume, ALLES. Wenn eure Antwort jetzt ist, dass es kaum etwas Schöneres gibt, dann solltet ihr weiterlesen. Falls nicht, dann trotzdem.

In dieser Reihe möchten wir euch jede Woche ein Spiel vorstellen, das ihr perfekt am Wochenende zocken könnt. Das kann verschiedene Gründe haben: Ein Angebot, ein zeitlicher Anlass oder eine persönliche Anekdote eines Redakteurs. Wir hoffen, dass ihr dadurch selbst einen Zugang zu diesen schönen Spielen finden könnt.

Mit diesen einfachen Worten lässt sich Just Cause 3 eigentlich sehr stimmig zusammenfassen: Was du sehen kannst, kannst du kaputt machen. Kaputt machen macht Spaß. Wenn ihr damit irgendwas anfangen könnt, dann ist Just Cause 3 auf jeden Fall euer Spiel. Sicherlich, es gibt eine Geschichte, es gibt Missionen, es gibt Charaktere. Aber wen interessiert das, wenn ihr eine offene Welt habt, in der ihr wahllos und in rasender Geschwindigkeit - per Seilzug, Flugzeug, Auto - vorankommt und nach und nach einfach jeden größeren Gebäudekomplex zerstört? Niemanden! Also, probiert Just Cause 3 dieses Wochenende doch einfach mal aus und lasst so richtig die Sau raus. Erschienen ist Just Cause 3 für PC, PlayStation 4 und Xbox One.

Wenn ihr jetzt noch nicht ganz überzeugt seid, dann lest euch doch mal unseren Test zu Just Cause 3 durch. In diesem findet ihr dann alle relevanten Informationen. Übrigens, das Spiel ist gerade echt günstig bei Amazon zu haben. Wenn ihr also anbeißen wollt, dann tut es doch direkt über diesen Link. Viel Spaß und schönes Wochenende.