Das erscheint in der Kalenderwoche 12

Diese Woche war ja wirklich nicht viel los. Was kam denn heraus? Styx, Flatout 4 und Danganronpa. Auf keinen Fall schlechte Spiele, aber auch keine wirklichen "Triple A"-Spiele. Na ja, mal ehrlich: Die meisten von euch spielen momentan sowieso noch The Legend of Zelda - Breath of the Wild, Horizob - Zero Dawon oder Nier - Automata. Doch nächste Woche kommt ein weiteres "dickes" Rollenspiel heraus. Bislang vernehmt ihr aber im Internet eher die skeptischen Stimmen - drückt man es nett aus.

Am 23. März 2017 erscheint:

Einige von euch können das Rollenspiel-Abenteuer ja schon über EA-Access spielen. Doch für die meisten geht die Reise in eine neue Galaxie erst nächste Woche los. Die Erwartungen sind groß. Schließlich gehört die "Mass Effect"-Trilogie mit Shepard zu einem Liebling vieler Videospieler. Mal schauen, ob Andromeda die Erwartungen auch erfüllen kann.

Am 24. März 2017 erscheint:

Wer von euch hat den ersten Teil namens Toukiden Kiwami auf der PS4 gespielt? Hoffentlich einige. Denn das war ein recht guter "Monster Hunter"-Klon. Der zweite Teil ändert wohl an dieser Formel nicht viel - muss er aber auch nicht.

Es kommen natürlich noch einige andere, kleinere Spiele heraus, aber wie immer beschränken wir uns hier auf die wichtigsten Veröffentlichungen. Unter Troll and I, This is Police und anderen Spielen befindet sich bestimmt noch die eine oder andere Perle.