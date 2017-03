Einst überlebensnotwendig ist die gemeinsame Jagd heute ein beliebtes Prinzip für Spiele. Je gigantischer die Beute, desto größer der Spaß. Doch nicht nur das Ausmaß der Bestien ist entscheidend.

Obwohl sich die Serie Monster Hunter seit Jahren großer Beliebtheit erfreut und viele Spieler die Nintendo-Exklusivität bemängeln, greifen sich wenige Entwickler ein Herz und stillen den Durst nach Erfahrungen dieser Art. Besitzt ihr eine der aktuellen Sony-Konsolen oder einen PC könnt ihr zumindest auf ein paar Derivate zurückgreifen. Eines davon ist Toukiden Kiwami aus dem vergangenen Jahr. Nun erscheint mit Toukiden 2 die Fortsetzung, erneut für PC, PlayStation 4 und PS Vita.

1 von 6 Toukiden 2 - Monsterjagd in einer offenen Spielwelt

Eine der größten Änderungen in Teil 2 ist die offene Spielwelt. Warf euch der Vorgänger noch für jede neue Mission in ein abgegrenztes Gebiet, habt ihr nun die Möglichkeit, so gut wie jedes Gebiet zu Fuß zu erreichen. Das ist ein großer und mit Sicherheit kluger Schritt, verspricht er doch einen deutlich dynamischeren Spielablauf.

Dynamischere Formel

Zwei Jahre nach den Ereignissen in Toukiden Kiwami sieht sich die Menschheit erneut von Gefahren aus der Geisterwelt bedroht. Und wieder entfacht ein Krieg, und - wie könnte es anders sein - ihr seid ihr mittendrin. Als Dämonenjäger seid ihr Teil der letzten Bastion zwischen der Welt der Oni und den Dörfern und Städten der Menschen. Glücklicherweise seid ihr nicht alleine und lernt loyale wie hilfreiche Begleiter kennen.

Wie praktisch, dass gerade ein Dämonenjäger hier auftaucht.

Wie viele Fantasy-Geschichten, beginnt auch Toukiden 2 damit, dass ihr ohne Erinnerungen an einem fremden Ort erwacht. Da die Menschen hier allerdings freundlich sind und vor allem euer Potenzial erkennen, werdet ihr im Handumdrehen zu einem Mitglied der örtlichen Dämonenjäger. Auf diese Wiese erlernt ihr sukzessive eure Fähigkeiten und verbessert mithilfe der Dorfbewohner eure Ausrüstung und damit auch eure Chancen im Kampf.

Genau hier wo Stärke gefragt ist, punktet Toukiden 2. Der Rhythmus aus Verbesserungen und Jagden ist komplex genug, um euch dauerhaft bei Laune zu halten. Erbeutete Materialien können für die Herstellung und Verbesserung von Ausrüstung verwendet werden. Schutzgeister unterstützen euch im Kampf und verbessern durch Nutzung ihre speziellen Kräfte. Zusätzlich erhaltet ihr Haustiere, die euch bei der Beschaffung neuer Ressourcen behilflich sind. Da euch die Handlung nie lange an einem Ort hält, steht es euch frei, auf euren Reisen sporadisch Nebenmissionen und zufällige Begegnungen zu bestreiten.

Schöne Welt - Bring Freunde mit!

Da Toukiden 2 wie schon sein Vorgänger gleichzeitig für die PS4 als auch die technisch schwächere PS Vita entwickelt wurde, befürchtet ihr womöglich eine etwas karge Umgebung. Überraschenderweise wirkt die offene Spielwelt allerdings selten eintönig oder detailarm. Den Entwicklern ist es nicht nur gelungen, die zuvor beschränkten Gebiete aufzubrechen, sondern diese auch noch aufregender zu gestalten.

Auch an schönen Effekten spart Toukiden 2 nicht.

Hierfür sind auch eure Feinde verantwortlich. Kaum eine Stunde vergeht, in der ihr nicht einem neuen Monster gegenübersteht, das ein bedrohliches Äußeres mit stilsicherem Design verbindet. Natürlich sehen die Bestien nicht nur gut aus, sie sind oft auch äußerst widerstandsfähig. Selbst wenn ihr euch durch Verwendung eurer übernatürlichen Sinne auf die Schwachstellen eines Gegners konzentriert, kann es eine Weile dauern, bis ihr mit euren Begleitern letalen Schaden verursacht.

Hier kommen Begegnungen im Koop-Modus gerade recht. Nicht nur, dass die Kämpfe in Toukiden 2 gemeinsam mit Freunden mehr Spaß machen, sie profitieren auch von der breiten taktischen Palette, die euch das Spiel zur Verfügung stellt. So wurde die ohnehin schon große Waffenauswahl um zwei Klassen erweitert und neue Spezialattacken implementiert. Stimmt ihr eure Ausrüstung und die Wahl eurer Schutzgeister mit denen eurer Kollegen ab, verbessert ihr eure Chancen drastisch und erledigt selbst schier aussichtslose Aufgaben.

Meinung von Michael Krüger