Zelda - Breath of the Wild: So lässt sich ein Luftschiff bauen

Aus einem Floß wird ein Luftschiff und damit geht es direkt vor Ganons Haustür: Ein Youtube-Video zu The Legend of Zelda - Breath of the Wild demonstriert einwandfrei, wie viel kreativen Freiraum euch das aktuelle Abenteuer von Link gewährt, solange ihr ein wenig Erfindungsgeist besitzt.

The Legend of Zelda - Breath of the Wild fährt nicht nur bei den Rätseln groß auf, sondern bietet außerdem eine frei begehbare Spielwelt, die ihr ganz nach Belieben erkunden könnt. Rund zwei Wochen später sind deshalb längst nicht alle Geheimnisse von Hyrule gelüftet. Während sich erste Spieler daran wagen, möglichst schnell das Abenteuer zu beenden, sind andere noch damit beschäftigt, kuriosen Ideen hinterherzujagen.

Einer davon ist der Youtuber BeardBear, der zuvor schon Bosse mit Hühnern getötet hat. In einem anderem Video zeigt er, wie er das herkömmliche Floß in eine Art Luftschiff verwandelt und damit direkt zum Schloss fliegt.

Alles was ihr benötigt ist ein Floß, ein großes Blatt, um das Segel zu beeinflussen und jede Menge Octo-Ballons, die euch schlussendlich in die Luft befördern. Bis zu fünf Stück davon werft ihr direkt auf die Holzstämme des Floßes und müsst dann nur noch darauf achten, dass ihr rechtzeitig nachlegt. Schon nach kurzer Zeit zerplatzen die Ballons, was zu einem unsanften Ende führen könnte. Gleichzeitig müsst ihr genau überlegen wo ihr die Ballons platziert, denn je nach Ausrichtung schwankt euer improvisiertes Luftschiff hin und her.

Nachmachen könnt ihr das sowohl in der "Nintendo Switch"-, als auch in der "Wii U"-Version von The Legend of Zelda - Breath of the Wild. Ob sich das Action-Adventure abseits von kreativen Ideen ebenfalls gut spielt, erfahrt ihr übrigens im Test "The Legend of Zelda - Breath of the Wild: Das beste Zelda aller Zeiten?".

1 von 30 The Legend of Zelda kommt endlich auf Wii U

Ob klettern, fliegen, schwimmen, rätseln, kochen, überleben oder kämpfen: The Legend of Zelda - Breath of the Wild vereint so viele Aktivitäten unter einem Dach, wie kein Ableger jemals zuvor. Die riesige Welt ist ein Spielplatz für Entdecker und kreative Spieler.