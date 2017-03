Zelda-Fan steuert sein Zuhause mit einer Okarina

Ein Zelda-Fan steuert verschiedene Geräte in seinem Zuhause mit einer Okarina. Dabei handelt es sich um eine Gefäßflöte, die zum Beispiel in The Legend of Zelda - Ocarina of Time durch den Helden Link ihre Verwendung findet.

Das System des Computer-Prozessors Raspberry PI ist mitsamt einem Mikrophon in der Lage eine Vielzahl an Melodien aus der "The Legend of Zelda"-Reihe zu erkennen und die Lieder damit verschiedenen Aktionen zuzuordnen. Wie eindrucksvoll der entsprechend programmierte Prozessor mit Unterstützung der Flöte eingesetzt werden kann, beweist das Video.

Vor dem Eintritt in das Zuhause kurz "Zelda's Lullaby" auf der Okarina anspielen, um damit die Eingangstür zu entriegeln, ist schon etwas Besonderes. "Sun's Song" sorgt für das nötige Licht in den Räumlichkeiten. Mit "Bolero of Fire" muss der Youtuber auch nicht länger frieren, jedoch kann die Luft damit schnell etwas trocken werden. Mit "Song of Storms" sorgt der Luftbefeuchter unverzüglich für eine Lösung. Da sollten am besten auch gleich die Pflanzen gegossen werden. Die Melodie "Minuet of Forest" schafft Abhilfe und versorgt die Topfpflanzen mithilfe einer Pumpe mit ausreichend Wasser.

Das waren noch lange nicht alle Erleichterungen, die sich der Zelda-Fan mit einer Okarina geschaffen hat. Übel könnte die Angelegenheit nur ausgehen, wenn die Flöte nach dem Verlassen des Hauses einmal vergessen wird und das Einbrechen in die eigenen vier Wände die einzige Alternative darstellt.

Was haltet ihr davon, Haushaltsgeräte mit einer Okarina zu bedienen?

In The Legend of Zelda - Breath of the Wild spielen die Melodien der Okarina zwar keine große Rolle, jedoch bietet euch das Abenteuer zahlreiche Möglichkeiten. Hier könnt ihr eure Fähigkeiten als Koch, Jäger und Sammler ganz ohne Flöte unter Beweis stellen.