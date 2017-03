Das Sammel-Abenteuer Pokémon - Gelbe Edition kann auf einer Apple Watch 2 gespielt werden. Zuständig dafür ist ein "Game Boy"-Emulator, genannt Giovanni.

Gabriel O’Flaherty-Chan ist ein Software-Entwickler, der an einem "Game Boy"-Emulator für die Apple Watch 2 arbeitete. Der Emulator trägt den Namen Giovanni, weil der gleichnamige Charakter den Bösewicht und Boss von Team Rocket im originalen Spiel darstellt.

Gabriel hat sich zu der anstrengenden Entwicklung in einem Blog geäußert. Die Seite ist inzwischen jedoch nicht mehr erreichbar. „Eine Große Herausforderung war es, die richtige Balance zwischen Bildwiederholungsfrequenz und Performance zu finden“, teilt O’Flaherty-Chan mit, „Es [Das Spiel] ist ein bisschen träge und unempfindlich, aber für einen Prototyp, denke ich, beantwortet es die Frage, ob es möglich ist“.

Es ist nicht das erste Mal, dass ein komplexes Spiel wie die Gelbe Edition von Pokemon auf ein mobiles Gerät wie die Apple Watch portiert wurde. Einige Entwickler von Facebook haben auch den Shooter Doom auf die Apple Watch gebracht. O’Flaherty-Chan meinte, dass er nur verwendet habe, was diese Entwickler bereits verwendet haben. Danach habe er das Programm für die neue Apple Watch aktualisiert.

Auch die Arbeiten an der Grafik seien nicht einfach gewesen. So musste ein bisschen experimentiert werden, bis die Farben korrekt dargestellt wurden. Das letzte Problem stellte die Steuerung dar. Da die Apple Watch sehr klein ist, hätte die Bedienung beziehungsweise die Steuerung schnell zu einer nervigen Angelegenheit ausarten können. Nach Angaben des Software-Entwicklers sei es nun aber möglich ein Steuerkreuz auf dem Bildschirm zu bedienen. Mit dem einfachen Tippen auf den Bildschirm wäre die A-Taste ersetzt worden. Zusätzlich stünde der untere Bildschirmrand für Select, Start und die B-Taste zur Verfügung.

Der einzige Pokémon-Ableger, der derzeit offiziell auf mit der Apple Watch spielbar ist, ist Pokémon Go.

