Overwatch: "Hanzo Main" ist in der Schule eine Beleidigung

Wer in der Schule einem anderen Kind den Stift wegnimmt, ist ein Fiesling. Noch gemeiner ist jedoch derjenige, der daraufhin das andere Kind als "Hanzo Main" bezeichnet. Letzteres hat in einer US-Schule dazu geführt, dass die Eltern eines jungen Mädchens einen Mahnzettel vom zuständigen Lehrer erhalten haben.

My daughter got in trouble for calling a kid who stole her pencil a Hanzo main. My husband and I have been laughing for half an hour. pic.twitter.com/Y1vDfGZZpA