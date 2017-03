Battlefield 1: So gelangt ihr zum Easter Egg aus dem Animationsfilm "Oben"

Auf dem ersten Blick haben Pixars Animationsfilm "Oben" aus dem Jahr 2009 und Battlefield 1 nichts gemeinsam. Das hindert Entwickler Dice allerdings nicht daran, trotzdem ein kleines Easter Egg zugunsten des Filmprotagonisten Carl Fredricksen einzubauen.

Im neuen DLC "They Shall Not Pass", der den Besitzer, des Premium-Passes von Battlefield 1 seit wenigen Tagen zur Verfügung steht, lässt sich das ikonische Haus mit dem Luftballons aus dem Film wiederentdecken. Typisch für Battlefield benötigt es jedoch ein wenig Vorabeit auf der Karte "Verdun-Höhen", um das Geheimnis auszulösen. Ein Youtube-Video des Kanals jackfrags zeigt euch die einzelnen Schritte:

(Quelle: Youtube, jackfrags)

Zuerst müsst ihr drei versteckte Weinflaschen in der Nähe der Flagge "A" finden und zerschießen. Anschließend müsst ihr Ausschau nach drei Wetterhähnen halten, die ebenfalls zerstört werden müssen. Danach steigt das Haus von Carl Fredricksen hinter dem Waldrand auf.

Verpassen könnt ihr das eigentlich nicht, da drei riesige Luftballons das Haus überdeutlich markieren. Die Farben blau, weiß und rot sind übrigens nicht zufällig gewählt, sondern symbolisieren die französische Nationalflagge. Immerhin widmet sich die Erweiterung They Shall Not Pass ausschließlich der französischen Armee zu Zeiten des Ersten Weltkrieges.

Ganz so kompliziert wie das einstige Morse-Rätsel ist das jetzige Easter Egg zum Glück nicht und kann an sich auch während eines normalen Matches ausgelöst werden. Ob noch weitere Geheimnisse in der Erweiterung stecken, ist zum jetzigen Zeitpunkt unklar. Die Spieler sind sich aber einig, dass die Entwickler in den kommenden Erweiterungen noch mehr kleine Geheimnisse in den Karten verstecken werden.

1 von 10 Artworks zu Battlefield 1 - They Shall Not Pass

Die Karte Verdun-Höhen lässt schon anhand ihres Artworks erahnen, dass sie schon bessere Zeiten gesehen hat. Dank der Zerstörungsmöglichkeiten von Battlefield 1 gibt es hier schnell den einen oder anderen Krater.