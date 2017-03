Eve Online: Spieler rächt sich nach vier Jahren

Das Online-Rollenspiel Eve Online eignet sich immer wieder für tolle Geschichten: Oft sind es riesige Schlachten oder Kopfgeld-Jagden die in den Mittelpunkt geraten. Manchmal geht es dabei sogar gleich um mehrere tausend Euro, die in der virtuellen Welt verpulvert werden. Mit der Rache des Darvo Thellere gesellt sich ein weiterer spannender Moment dazu.

Alles begann im Jahr 2013, wie Darvo in einem Reddit-Beitrag schreibt. Er fängt mit Eve Online an, ist unbeholfen und sucht sich einen Partner. Dabei gerät er an den Nutzer Kackpappe (kein Scherz!), der dem jungen Spieler gar nicht helfen möchte. Stattdessen tyrannisiert er Darvo in Form von täglichen Angriffen. Dieser verliert jedoch nicht die Lust am Spiel, sondern beginnt irgendwann Kackpappe zu ignorieren, der selbst nach ein paar Monaten die Lust an der Aktion verliert.

In den folgenden vier Jahren spielt Darvo kontinuierlich weiter, entwickelt sich zu einem ganz guten PvP-Spieler und schließt sich einer Corporation an, einer Art Gilde. Vor wenigen Tagen schlägt dann die Hand des Schicksals zu: Darvo trifft erneut auf Kackpappe. Letzterer ist zu dem Zeitpunkt auf der Suche nach einer Corporation.

Für Darvo die perfekte Möglichkeit zur Rache. Er informiert die restliche Corporation über den Spieler und beginnt seinen perfiden Plan in die Tat umzusetzen. Unter einem falschen Namen nimmt er Kontakt zu Kackpappe auf, unterhält sich ein paar Mal mit ihm und inszeniert mithilfe seiner Leute eine Drohnung gegen die Ex-Corporation von Kackpappe.

Nach einigem Hin und Her geht Kackpappe dann in die Falle von Darvo: An einem verabredeten Ort tauchen aus dem Nichts zahlreiche Kampfschiffe der Corporation auf, vernichten Darvos Schiff und klauen ihm sämtliche Beute. Kurz vor dem finalen Schuss benennt sich Darvo um und offenbart Kackpappe seinen wahren Namen, der sich in diesem Moment an seine fiesen Aktionen erinnert.

Kackpappe hat seine Niederlage mittlerweile anerkannt und gönnt Darvo die Rache nach über vier Jahren. Dennoch werde er in Zukunft mit Eve Online aufhören, da ein Neuanfang für ihn nicht in Frage kommt. Darvo hingegen hat nun seinen Frieden gefunden.

1 von 33 Empfehlenswerte Online-Rollenspiele

Nach solch einer Geschichte Lust auf ein Online-Rollenspiel bekommen, aber Eve Online ist euch zu komplex? Dann zeigen wir euch in der Bilderstrecke ein paar Alternativen, die sich sowohl spielerisch, als auch vom Szenario deutlich abheben.