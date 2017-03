PlayStation: Exklusive Spiele jetzt günstiger kaufen

Augen auf bei allen Sparfüchsen und Besitzern von PlayStation-Konsolen: Im PlayStation-Store könnt ihr bis zum 5. April zahlreiche exklusive Spiele deutlich günstiger erwerben. Dies gilt für die Plattformen PlayStation 4, PlayStation 3 und PlayStation Vita.

So erhaltet ihr zum Beispiel Uncharted - The Nathan Drake Collection und Uncharted 4 - A Thief's End für die PlayStation zum Gesamtpreis von rund 45 Euro. Ein gutes Angebot für all diejenigen, die sich bislang vor der Uncharted-Reihe gedrückt haben, aber auf die Veröffentlichung von Uncharted - The Lost Legacy gespannt sind. Das neue Kapitel kommt jedoch ohne Serienheld Nathan Drake aus.

Im Folgenden eine kleine Auswahl spannender PS4-exklusiver Spiele, die einen Blick wert sind:

Auf der PlayStation 3 könnt ihr ebenfalls einiges sparen:

Alle Angebote für PlayStation 4, PlayStation 3 und PlayStation Vita findet ihr im PlayStation Store. Dort könnt ihr außerdem an der Aktion "Total Digital" teilnehmen und zwei ausschließlich digital erhältliche Spiele zum Preis von einem erwerben. Das jeweils Günstigere erhaltet ihr kostenlos. Dazu zählen Spiele wie Grow Up, Lara Croft GO oder Retro City Rampage DX. Mehr Infos dazu gibt es im PlayStation Blog.

1 von 30 Höhepunkte für PlayStation 4 im Jahr 2016

Die PlayStation 4 hatte 2016 ein starkes Jahr: Einige der exklusiven Spiele gibt es noch bis zum 5. April günstiger im PlayStation Store. In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch die stärksten Vertreter des vergangenen Jahres.