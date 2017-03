Wahr oder falsch? entführt euch heute in die strahlende Welt von Horizon – Zero Dawn. Dort sind allerhand Cyber-Dinos und fiese Kreaturen unterwegs, mit denen ihr es aufnehmen sollt. Allerdings gibt es während eurer Zeit mit Aloy auch das eine oder andere Geheimnis, welches ihr aufdecken könnt. Dabei soll sogar eine Verbindung zu einem durchaus bekannten Spiel bestehen.

In die Welt von Horizon – Zero Dawn könnt ihr extrem viel Zeit investieren. Die Landschaften sehen umwerfend aus und es macht einfach Spaß, sich ein wenig auszutoben. Ein buntes Portfolio an Möglichkeiten und Mechaniken, auf die ihr während eurer Reise also zugreifen könnt.

Seht ihr euch mit Aloy gut um, könnt ihr viele Dinge entdecken, die euch die Spielwelt etwas näher erklären. Es ist natürlich bekannt, dass im Spiel unsere Zivilisation von der Natur zurückerobert wurde. So findet das eine oder andere Bauwerk, welches euch an alte Zeiten erinnert und fast schon als Kulturgut anzusehen ist. Antike Gegenstände sind ebenfalls nicht selten.

Doch ein bestimmtes Utensil soll darüberhinaus an eine bestimmte Serie erinnern. Dabei soll es sich angeblich um ein Gefäß handeln, den ihr möglicherweise kennt, wenn ihr gerne Killzone gespielt habt, die bekannte Shooter-Serie von Guerrila Games. Es handelt sich also um den gleichen Entwickler, der auch an Horizon – Zero Dawn gearbeitet hat.

Erkennt ihr das Logo auf der Tasse? Erinnert doch stark an das Helghast-Symbol. (Bildquelle: GamingBolt)

Doch selbst wenn es solch ein antikes Stück im Spiel zu finden gibt: Was bedeutet es? Spielen Killzone und Horizon etwa in genau der gleichen Welt, nur mehrere hundert Jahre voneinander entfernt? Sinn würde es schon ergeben. Gerade auch deswegen, weil beide Spiele vom gleichen Team hergestellt und entwickelt wurden.

Seht euch im Spiel also ganz genau um. Möglicherweise findet ihr weitere Hinweise auf altbekannte Bauten und Gegenstände, die euch bekannt vorkommen könnten.

