WANTED: Welcher Charakter ist hier gesucht?

Vergangene Woche ging es recht fanatisch in der Reihe „WANTED“ zu. Gesucht war der Prediger El Cardenel, der Kirche und ein Drogenkartell in Ghost Recon – Wildlands vertritt.

Heute wird es weniger fanatisch und kriminell. Stattdessen erwartet euch ein ziemlich unterhaltsamer Charakter, mit dem ihr sogar euer virtuelles Bett teilen könnt, wenn euch der Sinn danach steht. Und wieder übernimmt der Charakter ab hier selbst, um sich vorzustellen.

„Danke für diese einleitenden Worte. Dass ich für eine Romanze zur Verfügung stehe ist zwar richtig, doch nicht entscheidend. Ich helfe euch auf andere Art und Weise.

Ich hole euch auf den Boden der Tatsachen zurück, stehe euch mit Rat und Tat zur Seite, führe euch aber auch recht oft in Abenteuer, die erst gar nicht geplant gewesen sind.

Im Spiel kennt ihr mich vor allem mit meinem Spitznamen. Das ist einfacher. Ihr Menschen seid linguistisch einfach nicht auf der Höhe, um stets die wohlklingenden Namen unserer Rasse aussprechen zu können.

Ich bin ja sonst auch recht unkompliziert. Allein schon meine Motive sind durchaus unkompliziert. Mir war einfach langweilig und ich bin extrem neugierig (Erwähnte ich bereits, dass wir dadurch immer mal wieder in Abenteuer stolpern?). Ich beschloss einfach aus meinem natürlich Drang heraus, dass ich Dinge gern erforsche, mich eurer Mission anzuschließen.

Und obwohl ich eigentlich gern für mich bin und auch Konflikte gern allein austrage, so freue ich mich, Teil dieses besonderen Teams zu sein. Und das Team kann auf mich zählen.

Ich helfe nicht nur mit meiner hoch entwickelten Intelligenz sondern auch meinem außerordentlichen Mut und der Feuerkraft meiner Pistolen und Gewehre. Wer könnte mich also ablehnen?

Was eine Romanze anbelangt, so bin ich übrigens echt liberal. Egal ob Mann oder Frau. Finde ich einen Charakter interessant, so könnt ihr mich noch näher kennenlernen.“

1 von 7 WANTED - Hinweise zur gesuchten Figur #10

In dieser Reihe geben wir euch Rätsel auf. Wir stellen eine Figur aus dem Videospiel-Universum vor. Das kann ein fiktiver Charakter, charismatischer Produzent oder bedeutender Beeinflusser sein. Doch statt Informationen auf dem Silbertablett serviert zu bekommen, gibt es nur einzelne Hinweise. Miteinander kombiniert erratet ihr dann, wer sich dahinter verbirgt. In der darauffolgenden Woche geben wir bekannt, wer gesucht wurde. Schafft ihr es, stets richtig zu liegen? Testet euer Videospielwissen!

Welche Persönlichkeit suchen wir? Hier sind noch einmal die wichtigsten Hinweise zusammengefasst für euch:

schloss sich aus Langeweile einer Mission an

äußerst intelligent

kennen die meisten nur unter ihrem Spitznamen

ist blau (nicht betrunken)

Schreibt uns in die Kommentare, wenn ihr glaubt, dass ihr wisst, wer hier gesucht wird. Die Hinweise sind doch ziemlich eindeutig, oder? Die Auflösung und eine weitere Suche findet ihr hier kommende Woche.