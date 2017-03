Das erscheint in der Kalenderwoche 13

Es war ja irgendwie klar. So krass wie Anfang März kann es natürlich nicht weitergehen. Die großen und dicken Spiele sind nun erstmal draußen. Das heißt aber nicht, dass ihr die kleineren Spiele übersehen solltet. Da sind nämlich auch immer wieder richtig Gute dabei.

Das erscheint am 28. März:

Und so erscheint auch schon wieder ein neues Kingdom Hearts. Doch statt des lang ersehnten Teil 3 kommt wieder ein Remix älterer Spiele. Da steht dann hinter der 1 oder 2 des jeweiligen Teils noch eine weitere Nummer (mal eine 5 mal eine 8) und nur ein paar Eingeweihte wissen noch, wie und was zusammengehört und welcher Aspekt der Handlung beleuchtet wird.

Die Wikinger sind los. Neben Zombies wohl das das nächste Szenario, das bald niemand mehr sehen kann. Doch Vikings macht als Action-Rollenspiel vieles richtig. Das zeigt auch der Test "Vikings - Wolves of Midgard: Genökenflöken, Ikea, Köttbullar, Wikinger in Videospielen"

Dark Souls 3 bekommt einen weiteren DLC spendiert. Wer also mit dem Hauptwerk schon durch ist, die Euphorie und den Frust vermisst, kann hier wohl direkt zugreifen. Denn nächste Woche ist eine gute Woche, um zu sterben.

Mehr Bumm, Bumm, Rattatta, Quietsch, Pew-Pew. Diesmal sind aber auch die Franzosen dabei, was die Sache mit dem Ersten Weltkrieg irgendwie runder macht - wenn man das so sagen kann.

Das erscheint am 30. März:

Ron Gilberts nächster großer Wurf? Das steht noch nicht ganz fest. Doch wer noch Maniac Mansion und Day of the Tentacle gezockt hast, der weiß, was ihn erwartet.

Was davon werdet ihr euch holen? Oder wartet ihr doch lieber auf andere Spiele? Schreibt es uns in die Kommentare. Und wenn ihr einen Tipp haben wollt: Wenn ihr auf Adventures steht, probiert mal Thimbleweed Park aus. Das ist echt nicht schlecht.