Zelda - Breath of the Wild: So tötet ihr Ganon in 30 Sekunden

The Legend of Zelda - Breath of the Wild ist ein großes und freies Spiel, in denen Helden sich auch mal selbst ihre eigenen Herausforderungen suchen können. Eine davon ist möglicherweise Ganon so schnell wie möglich den Garaus zu machen. Wie das funktioniert, zeigt ein eindrucksvolles Youtube-Video. Achtung, Spoiler!

(Quelle: Youtube, BeardBear)

Damit Fiesling Ganon tatsächlich schon nach rund 30 Sekunden aufgibt, benötigt es erst einmal einiges an Vorarbeit. Spieler, die dem Weg des Youtubers BeardBear folgen wollen, brauchen sowohl gute Ausrüstung als auch sämtliche Titanenboni. Ohne die klappt es erst gar nicht, da Ganon ansonsten über zuviel Lebensenergie verfügt. Wie ihr dahin gelangt, verraten wir euch in der Komplettlösung.

Neben der Barbarenrüstung oder alternativ dem Stärkungsfutter ist vor allem die Waffe "Chimären-Großschwert" wichtig, welche über einen Angriffswert von 106 verfügt. Hier dürfte schon das größte Problem liegen, denn dabei handelt es sich um die seltene Beute eines Leunen. Der normale Angriffswert beträgt 78, aber mit etwas Glück hinterlässt einer dieser Gegner eine Waffe dieser Art mit einem besonders hohen Bonuswert auf Angriffschaden.

Bevor ihr euch also mit einem improvisierten Luftschiff in Richtung des Schlosses begebt, solltet ihr eure Ausrüstung auf den bestmöglichen Stand bringen. Dann stellt Bösewicht Ganon mit ein wenig Geschick kaum noch eine große Gefahr dar. Ob er sich allerdings auch von Hühnern beeindrucken lässt, verraten wir an dieser Stelle nicht.

