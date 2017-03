Wie toll! Bald veröffentlichen Playtonic ihren Kickstater-Hit Yooka-Laylee. Das Spiel erinnert an Banjo-Kazooie für das Nintendo 64, ein Titel der vielen Spielern noch heute sehr am Herz liegt. Von der Musik über den Humor, bis zur Spielmechanik und den Grafikstil: Banjo-Kazooie ist wohl eines der besten Jump'N'Runs aller Zeiten.

Coming soon to a Kickstarter backer near you... #YookaLaylee pic.twitter.com/KIYPpFmFdb — Playtonic (@PlaytonicGames) 24. März 2017

Um diese Gefühle richtig einfangen zu können, haben Playtonic sich was ganz besonderes ausgedacht: Sie veröffentlichen das Spiel in Form eines "Nintendo 64"-Moduls. Natürich bedeutet das nicht, dass alle Spiele so ausgeliefert werden, es handelt sich wohl nur um einen kleinen PR-Gag. Aber schaut euch doch einfach mal etwas länger das Foto an und lasst euren Gefühlen freien Lauf: Das Nintendo 64 lebt noch heute. Hachja.

Solltet ihr euch für das Spiel interessieren, schaut euch doch mal den Trailer an. Besonders Fans der Jump 'N' Runs die für das Nintendo 64 rausgekommen sind, sollten dem Spiel unbedingt eine Chance geben. Bereits am 11. April könnt ihr das charmante Hüpfspiel in euren PC, die PlayStation 4 oder Xbox One schmeißen. Für die Nintendo Switch soll das Spiel dann zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen.