Das solltet ihr dieses Wochenende spielen: Rache ist süß

Manchmal hat man halt das Verlangen seine Freunde zu rächen. Das kennt ihr sicherlich. In der Wirklichkeit funktioniert Selbstjustiz meistens jedoch nicht so geschmeidig wie in einem Videospiel - außerdem empfinden viele die Konsequenzen des Staates, die dieses Handeln provoziert, als eher störend. Dann doch lieber fiktiv ausleben.

In dieser Reihe möchten wir euch jede Woche ein Spiel vorstellen, das ihr perfekt am Wochenende zocken könnt. Das kann verschiedene Gründe haben: Ein Angebot, ein zeitlicher Anlass oder eine persönliche Anekdote eines Redakteurs. Wir hoffen, dass ihr dadurch selbst einen Zugang zu diesen schönen Spielen finden könnt.

Vor etwa zwei Jahren hat es mich in Mittelerde - Mordors Schatten so richtig erwischt. Steht da so ein Klumpen an Ork mit den typischen Warzen und Pusteln im Antlitz vor mir, haut zu - Game Over. F*CK. Mich hat's wie gesagt ordentlich erwischt. Dabei habe ich mich so stark gefühlt.

In dem Nemesis-System, dass die Kämpfe in Mordors Schatten persönlicher werden lässt, bin ich zuvor regelrecht aufgegangen und habe eigentlich jeden über den Jordan geschickt. Meine Siegesserie war unterbrochen. Ärgerlich, aber: Lebbe geht weider.

Zwei Jahre ziehen ins Land und eines Tages steht ein grinsender Freund vor mir. Erstmal habe ich mir natürlich nichts gedacht, schließlich habe ich ihn schon öfters grinsen sehen. Das haben er und andere Menschen, die ich kenne, so an sich. Doch dann kam der Satz, der alles verändert: "Ich habe dich gerächt." Nach zwei Jahren hat er meinen schmachvollen Tod in Mordors Schatten gerächt. Er hat in seinem Spiel den Furunkel-Ork geplättet, der mich so niedergemacht hat.

Die Sonne schien, Vögel zwitscherten, ein laues Lüftchen durchfuhr mein Haar. Das Leben geht weiter. Und das Leben ist gut.

Falls ihr auch einen Freund rächen wollt: Mordors Schatten gibt's momentan ab 10 Euro auf Amazon.

Demnächst kommt dann auch schon Mittelerde 2 auf den Markt und soll das Nemesis-System weiterführen. Bleibt nur zu hoffen, dass mein Kumpel mich wieder in dem orkverseuchten Lande rächen kann. Ich zähle auf ihn.