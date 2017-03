So stellen wir uns ein Vorstellungsgespräch bei Ubisoft vor

Die Server für For Honor! Mehr muss man eigentlich gar nicht mehr sagen. Doch fragen kann man sich etwas. Zum Beispiel WIESO? Wie kann es sein, dass ein "Always Online"-Spiel so oft nicht online sein kann, weil die Server nicht funktionieren? Wir haben da mal drüber nachgedacht und uns folgendes Szenario überlegt:

Sicherlich nicht ganz gerecht den Entwicklern gegenüber. Aber anders können wir uns manchmal nicht vorstellen, wie es andauernd zu solchen Problemen kommen kann. Ihr habt andere Ideen, was bei Ubisoft los ist? Dann lasst eurer Phantasie mal freien Lauf und schreibt uns den Quatsch in die Kommentare.