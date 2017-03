3 Dinge, die ich von Mass Effect - Andromeda gelernt habe

Ach Mensch, Mass Effect - Andromeda. Wir wollten dich alle so gerne mögen. Einige tun das sicher auch. Doch hast du irgendwie nicht wenige Menschen enttäuscht - mich unter ihnen oder unseren Tester, der im Test zu Mass Effect - Andromeda einige Kritikpunkte hatte.

Ich fand deine Geschichte, liebes Mass Effect, ein wenig zu dagewesen, deine Charaktere ein Stück zu flach und deine Gesichter ... Nun, deine Gesichter! Dennoch habe ich auch etwas gelernt, als ich dich gespielt habe. Was ich gelernt habe? Das könnt ihr im Folgenden erfahren.

Von Videospielen lernen. Das ist so eine Sache. Freilich soll das Medium in erster Linie unterhalten und nicht lehren. Dennoch kann es vorkommen, dass man aus einem guten Spiel - und auf ganz andere Art und Weise auch aus einem schlechten Spiel - etwas mitnimmt. Dass man etwas über sich selbst lernt, etwas fürs Leben lernt, oder auch einfach nur unnützes Wissen anhäuft, das man dann nie wieder aus dem Hirn bekommt. In dieser Reihe wollen wir euch von unseren Erfahrungen berichten, die wir während des Spielens gemacht haben. Von lebensverändernden Weisheiten bis zu erspieltem Blödsinn kann alles dabei sein.