Der wahre Grund für die die Verpackungsgröße der Switch-Spiele

Es wirkt ja doch etwas merkwürdig, dass die Module der Nintendo Switch so winzig sind und dann in einer so großen Hülle stecken. Dabei war die Erklärung dafür die gesamte Zeit direkt vor unseren Augen:

Die Verpackungen der Switch-Spiele haben die gleiche Größe wie die Nintendo Switch selbst! Wenn ihr die Joy Cons abmontiert und nur das Tablet als solches übrig bleibt, könnt ihr Verpackung und Tablet aneinanderlegen: Die gleiche Größe! Solche kleinen Details sind es, die ein gutes Gesamtbild ausmachen können. Stört euch die Größe der Switch-Verpackungen, oder seid ihr voll zufrieden damit? Schreibt es uns in die Kommentare.