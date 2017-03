Halo: Offizielles E-Sport-Turnier enttäuscht mit trauriger Veranstaltung

Am vergangenen Wochenende sahen sich viele Halo-Fans enttäuscht über den Veranstaltungsort des Finales der „Halo World Championship 2017“, der unter anderem mit halbherzig platzierten Luftballons und engen Räumlichkeiten aufwartete.

Am vergangenen Wochenende fand das Finale des größten "Halo 5"-Turniers der Welt statt – eine offiziell von Microsoft gesponserte und der ESL (Electronic Sports League) betriebene Veranstaltung mit Preisgeldern im Wert von rund einer Million US-Dollar. Wahrlich groß klingt das alles, und wer mit hochkalibrigen E-Sport-Veranstaltungen vertraut ist, der weiß, dass sich die Veranstalter normalerweise nicht lumpen lassen und für gewöhnlich mit aufwendiger Studiotechnik aufwarten, die den großen Samstagabend-Shows im Fernsehen in nichts nachstehen.

Was die Zuschauer des „Halo World Championship 2017“ dann aber kürzlich am Veranstaltungsort vorfanden, sah alles andere als professionell aus. Am Eingang grüßten ein paar verschrumpelte, nur noch halb aufgeblasene Luftballons, und ein räumlich stark begrenzter Pavillon wurde von einer Handvoll müder Scheinwerfer in wenig stimmungsvolles Licht getaucht. Spekulationen zufolge konnte die ESL in diesem Jahr ihren gewünschten Veranstaltungsort für das Event nicht sichern, wodurch auf eine Notlösung auf dem „ESL America Campus“ zurückgegriffen werden musste. Die englischsprachige Seite Kotaku hat einige der Fotos und Reaktionen auf Twitter zusammengetragen:

Das Bild wirkt noch trauriger im Vergleich zur Veranstaltung des Jahres 2016:

2016 Halo World Championship vs. 2017 Halo World Championship



rip pic.twitter.com/ikKG7HfJhy — Jack Frierson (@NVT_Vandy) 25. März 2017

Es fanden sich aber auch Mitglieder der Halo-Community, die die Veranstaltung verteidigten, und weiteres, offenbar weniger einseitiges Bildmaterial teilten. Wie der Twitter-Nutzer Greenskull anmerkt, handelte es sich bei besagtem Pavillon nämlich lediglich um einen weiteren Zuschauerbereich, während der Hauptveranstaltungsraum gerade im laufenden Event schon deutlich mehr zu bieten hatte.

Dennoch: Im Großen und Ganzen hinterlässt das Veranstaltungsgelände bei vielen Halo-Fans einen eher schalen Nachgeschmack, wenn etwa verglichen mit einem "Call of Duty"-Event.

CoD World Championship vs Halo World Championship pic.twitter.com/8KqRzmEzah — Scott (@AaGuy_) 25. März 2017

1 von 30 Die beliebtesten E-Sport-Spiele aller Zeiten

Seit den 1990er Jahren hat sich E-Sport zum ernstzunehmenden Geschäft entwickelt. Unter anderem Spiele wie Call of Duty, Counter-Strike, Warcraft, Starcraft und Quake haben über die Jahre enorme Scharen von Fans gelockt und große Turniere begründet.