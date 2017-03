So toll, wenn Videospiele den eigenen Gefühlen Ausdruck verleihen

Ugh, Dienstag! Irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Wochenende ist gefühlt schon wieder 10 Tage her, bis zum nächsten Wochenende dauert es noch gefühlt 100 Tage. Wie schön, wenn ein einziger Videospiel-Screenshot da den Gefühlen Ausdruck verleiht:

Erinnert ihr euch noch an die Szene in GTA 5? So ein olles "inspirierendes" Wandtattoo einfach mal ordentlich vulgär übermalen - herrlich. Auch wenn Tine Wittler sich jetzt wahrscheinlich in den Schlaf weinen wird. Moment, versteht überhaupt jemand diese Referenz? Falls ja, und falls euch noch andere solcher "ach leck mich doch"- Momente in Videospielen einfallen: Ab in die Kommentare damit.