WANTED: Erratet ihr die gesuchte Spielfigur?

Letzte Woche war Pelessaria B'Sayle aus Mass Effect – Andromeda gesucht. Die Asari kennen die meisten lediglich unter ihrem Spitznamen Peebee. Das war sicher nicht schwer, da wohl viele von euch gerade gemeinsam mit dieser Spielfigur die Galaxie erkunden.

Heute dreht sich alles um einen alteingesessenen Charakter, den viele Spieler allerdings wohl nur zur Kenntnis nehmen und der tatsächlich nur eine Nebenrolle besetzt. Erneut stellt er sich selbst vor.

„Hallo, Freund. Eine Frage vorab, bevor ich beginne – Magst du mit mir spielen? Gerade nicht? Okay. Dann stelle ich mich mal vor.

Tatsächlich hätte ich es schwer, wenn ich mich allein durschlagen müsste, daher freut es mich, wenn ich immer einen Freund an meiner Seite habe. Und eigentlich dachte ich immer, dass ich meinen besten Freund gefunden hätte.

Wir haben zusammen viele Abenteuer durchgestanden. Leider kümmerte er sich nicht so zuverlässig um mich und nahm es eher hin, dass ich ihn begleite und auch beschütze. Irgendwann landete ich beim Freund meines Freundes. Und jetzt sind wir die besten Freunde.

Ich lebe in einem recht weitläufigen Areal und kann dort tun und lassen, was ich möchte. Am schönsten ist aber, dass mein neuer, bester Freund auch immer mal mit mir spielt. Ich lerne dann auch immer artig hinzu.

Und wie es sich für Freunde gehört, passe ich auch auf ihn auf. Greifen böse Menschen meinen Freund an, dann attackiere ich sie. Ich helfe aber auch, indem ich meinen besonders ausgeprägten Spürsinn nutze und hilfreiche Dinge finde.

Ziemlich cool ist übrigens auch, wenn wir einfach mal flexibel in neue Gefährte einsteigen. Wenn es klappt, so kann ich Beifahrer spielen. Das ist echt lustig.

Als moderner Begleiter bin ich sogar in einer mobilen App eingebunden und sorge auch so für Unterhaltung.

Öhm - Abschließend möchte ich dich aber noch einmal fragen – Wollen wir zusammen spielen? Ich hole dir alles zurück, was du wegwirfst, (leider) auch Granaten.“

1 von 7 WANTED - Hinweise zur gesuchten Figur #11

In dieser Reihe geben wir euch Rätsel auf. Wir stellen eine Figur aus dem Videospiel-Universum vor. Das kann ein fiktiver Charakter, charismatischer Produzent oder bedeutender Beeinflusser sein. Doch statt Informationen auf dem Silbertablett serviert zu bekommen, gibt es nur einzelne Hinweise. Miteinander kombiniert erratet ihr dann, wer sich dahinter verbirgt. In der darauffolgenden Woche geben wir bekannt, wer gesucht wurde. Schafft ihr es, stets richtig zu liegen? Testet euer Videospielwissen!

Welche Persönlichkeit suchen wir? Hier sind noch einmal die wichtigsten Hinweise zusammengefasst für euch:

kann euer bester Freund werden

ihr könnt gemeinsam Missionen bestreiten

spielt sehr gern und lernt neue Tricks

wechselt im Spielverlauf recht früh den Besitzer

Schreibt uns in die Kommentare, wenn ihr glaubt, dass ihr wisst, wer hier gesucht wird. Die Hinweise sind doch ziemlich eindeutig, oder? Die Auflösung und eine weitere Suche findet ihr hier kommende Woche.