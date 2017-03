Das sind die wahren Gamer-Probleme

Steam ist nicht nur dafür da, sich Spiele zu kaufen und herunterzuladen. Auch könnt ihr auf der Plattform immer wieder "geniale" Rezensionen lesen:

"Jedesmal wenn Lara fällt oder verletzt wird, denkt meine Familie im Wohnzimmer, dass ich Pornos schaue."

In diesem Satz ist perfekt der Kampf des Videospielers an sich zusammengefasst: missverstanden werden. Oder in anderen Worten: Erste-Welt-Probleme.