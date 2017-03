Zelda - Breath of the Wild: Robin Williams als Charakter im Spiel verewigt

Nicht nur der ehemalige Nintendo-Chef Satoru Iwata hat in The Legend of Zelda - Breath of the Wild ein eigenes Denkmal erhalten, sondern allem Anschein nach ebenfalls der 2014 verstorbene Schauspieler Robin Williams. Aufmerksame Spieler haben sein Gesicht im NPC Dayto wiedererkannt.

Robin Williams war nicht nur ein Schauspieler, sondern auch begeisterter Videospieler. Vor allem die "The Legend of Zelda"-Reihe hat es dem Hollywood-Star angetan, weshalb er unter anderem seiner Tochter den Namen Zelda gegeben hat. Zusammen waren beide sogar schon in Werbespots von Nintendo vertreten.

Nach dem überraschenden Tod von Robin Williams im August 2014 war die Trauer somit nicht nur bei Filmkennern groß, sondern auch bei Zelda-Fans. Diese haben anschließend in einer Petition Nintendo darum gebeten, Williams in einem zukünftigen Spiel zu verewigen. Gut zweieinhalb Jahre später ist das japanische Unternehmen diesem Wunsch offenbar nachgekommen.

Der Charakter Dayto, der zumeist vor den Stallungen der Zoras zu finden ist, ähnelt von den Gesichtszügen her relativ deutlich Robin Williams. Zudem trägt er ein "Hunter's Shield", welches offenbar eine Anspielung auf Williams' Rolle im Film "Patch Adams" ist.

Nintendo selbst hat sich bislang zum Easter Egg nicht geäußert und wird einer Wortmeldung vermutlich noch bis 2039 aus dem Weg gehen. Bis dahin ist es Filmen, Serien und anderen Publikationen nämlich nicht gestattet, Robin Williams' Person zu verwenden.

Die große und frei begehbare Spielwelt von The Legend of Zelda - Breath of the Wild ist ein Tummelplatz für Experimente und Erkundungen. Wer weiß, wie viele Geheimnisse noch in Hyrule versteckt sind.