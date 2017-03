Darum solltet ihr euer Nintendo 64 niemals wegwerfen

Ihr werdet nun wahrscheinlich denken: "Warum sollte ich jemals mein Nintendo 64 wegwerfen?" Stimmt, aber so ein Ding kann ja auch mal kaputt gehen. Was man dann damit anfangen kann, zeigt das Bild:

Quelle: Reddit

Einfach mal ein altes Nintendo 64 zu einem Switch-Dock umfunktionieren. Das macht nicht nur optisch was her. Auch ist es doch eine schöne Idee, eine alte Nintendo-Konsole mit dem neuesten Modell zu vereinen.

Habt ihr noch andere Ideen, was man mit alten Konsolen so anstellen könnte? Schreibt sie uns in die Kommentare.